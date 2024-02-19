16 مليون يورو صادرات الأغذية من ليتوانيا إلى الإمارات 2023

تشارك 20 شركة ليتوانية من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية والمشروبات في معرض الخليج للأغذية ((جلفود 2024))، ويقود فيتينس تومكوس، نائب وزير الزراعة في ليتوانيا وفداً رفيع المستوى من البلد الأوروبي إلى دبي من أجل المشاركة في معرض ((جلفود)) واستعراض الحلول المبتكرة لصناعة الأغذية الليتوانية.

وقال فيتينس تومكوس: ((فخورون بتقديم مجموعة واسعة من السلع الغذائية الليتوانية في معرض جلفود 2024. حيث سيعزز هذا المعرض فرصنا للتعريف بالمنتجات الغذائية الليتوانية وتوسيع نطاق انتشارها في مختلف البلدان العربية والأسواق العالمية الأخرى. حيث تعتبر الصناعات الزراعية والغذائية من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالنسبة لليتوانيا، والتي تتمتع بتقاليد عريقة في مجال الإنتاج وارتفاع معدلات التصدير)).

وبلغت قيمة صادرات الأغذية الزراعية من جمهورية ليتوانيا إلى الإمارات 16.1 مليون يورو في عام 2023، بزيادة ملحوظة قدرها 5.4 % مقارنة بالعام الذي قبله، حسبما أعلنه البلد البلطيقي قبل المشاركة في معرض جلفود 2024. وتابع: ((يتم تصدير المنتجات الغذائية الزراعية الليتوانية إلى نحو 160 دولة، حيث تصل إلى ثلاثة أرباع الأسواق العالمية.

وتتمتع ليتوانيا بإمكانيات كبيرة في مجال توفير منتجات غذائية ذات جودة عالية مُنتجة بالطرق المستدامة إلى الأسواق العالمية. كما أن ارتفاع حجم الطلب على المنتجات العضوية شجع ليتوانيا على التركيز على الزراعة العضوية. واليوم، فإن 8.1% من الأراضي الزراعية في ليتوانيا حاصلة على شهادة اعتماد الزراعة العضوية، ومن المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 13% بحلول العام 2027)).

ومن جانبه، قال ((ساروناس سيليسيس))، مدير منظمة ((ليت فود)) LitFOOD، وكالة ترويج الصادرات الغذائية الليتوانية: بحسب الأرقام الصادرة عن وكالة ترويج الصادرات الغذائية الليتوانية LitFood، تستحوذ الإمارات على نسبة 29.3 % من إجمالي صادرات ليتوانيا من المنتجات الغذائية غير الزراعية. وتشمل قائمة تلك المنتجات الحليب المركز والكريمة (29.2%)، والجبن وخثارة اللبن (10.4%)، ومشروب الشعير الخالي من الكحول (9.9%) والسمك (3.9%) والحبوب المعالجة (3.2%).

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