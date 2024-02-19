أحمد بن سعيد: أداء استثنائي يعكس التزام دبي بالحفاظ على الصدارة كمحور عالمي رائد في مجال الطيران

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن مطار دبي الدولي حقق في العام 2023 إنجازاً رائعاً، حيث استقبل نحو 87 مليون مسافر بزيادة سنوية تقارب 32 %.
وأضاف سموه على حسابه الرسمي بمنصة ((x)): ((إن هذا الأداء الاستثنائي يعكس التزام دبي في الحفاظ على الصدارة كمحور عالمي رائد في مجال الطيران، وذلك من خلال الاستمرار في توفير رحلات ربط سلسة وخدمات متميزة ومبتكرة)).
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