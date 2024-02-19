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أحمد بن سعيد: أداء استثنائي يعكس التزام دبي بالحفاظ على الصدارة كمحور عالمي رائد في مجال الطيران

2/19/2024 7:19:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن مطار دبي الدولي حقق في العام 2023 إنجازاً رائعاً، حيث استقبل نحو 87 مليون مسافر بزيادة سنوية تقارب 32 %.

وأضاف سموه على حسابه الرسمي بمنصة ((x)): ((إن هذا الأداء الاستثنائي يعكس التزام دبي في الحفاظ على الصدارة كمحور عالمي رائد في مجال الطيران، وذلك من خلال الاستمرار في توفير رحلات ربط سلسة وخدمات متميزة ومبتكرة)).

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