ماجد الجوكر: 97 مليون مسافر متوقع في 2026

أكد ماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أن مستويات النمو التي يحققها مطار دبي في أعداد المسافرين بدعم من نشاط الحركة السياحية والتجارية تبشر بالوصول إلى مستويات قياسية في أعداد المسافرين في السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن أعداد المسافرين عبر المطار ستصل مع نهاية العام الجاري إلى أكثر من 88.8 مليون مسافر، سترتفع إلى 93 مليون مسافر في سنة 2025، ثم ستقفز إلى 97 مليون مسافر في سنة 2026.

وقال في لقاء صحفي بمناسبة الإعلان عن النتائج السنوية التي حققها مطار دبي، إن المطار استقطب 10 شركات طيران جديدة في العام الماضي إضافة إلى استئناف رحلات ناقلتين، الأمر الذي أثر بشكل إيجابي في نمو أعداد المسافرين وزيادة عدد الرحلات الجوية عبر المطار، مشيراً إلى أن مطار دبي أصبح وجهة متكاملة بحد ذاتها، تقدم خدمات متميزة لجميع المسافرين.

وأضاف إن البوابات الذكية تؤدي دوراً كبيراً في تخفيف الازدحام، ولا سيما في فترة الذروة، وهناك ارتفاع كبير في نسبة مستخدمي البوابات الذكية، ووصل عدد المسافرين الذين استخدموا البوابات الذكية إلى 21 مليون مسافر، وهناك خطط لزيادة عدد البوابات من 127 إلى 150 بوابة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تتطلع إلى زيادة نسبة استخدام البوابات الذكية من قبل المسافرين إلى نحو 80%، الأمر الذي يشير إلى حجم الدور الذي تؤديه هذه البوابات في تخفيف الضغط على الكاونترات وسرعة إنجاز المعاملات وتخفيف الازدحام.

وأكد أن مطار دبي الدولي يواصل العمل على تطوير الخدمة في البوابات الذكية، بهدف اعتمادها من قبل أكبر عدد من المسافرين، لتجنب التأخير في إنهاء إجراءات الدخول والخروج.

وأضاف إن النمو الكبير في أعداد المسافرين الذي حققه مطار دبي في العام الماضي جاء بدعم من المؤتمرات والفعاليات الكبيرة التي استضافتها دبي مثل معرض دبي للطيران ومؤتمر الأطراف ((كوب 28))، إلى جانب العديد من الفعاليات التي أدت دوراً مهماً في تنشيط حركة السياحة والسفر.

وأوضح أن مطارات دبي تستفيد بشكل كبير من تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المسافرين عبر العديد من الأنظمة ومن ضمنها نظام تدفق المسافرين الواصلين إلى المطار، مشيراً إلى تسجيل 87 مليون مسافر في مطار دبي الدولي في سنة 2023 وبنمو نسبته 32% متجاوزاً مستويات سنة 2019، وهو ما يؤكد حجم الإنجاز الذي حققه مطار دبي.

وفي ما يتعلق بالخطط التطويرية في مطار دبي، قال الجوكر: إن التطويرات في مطار دبي تشمل تحسينات في مباني المسافرين، وزيادة مساحات التنقل في المطار، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول، وتوقع تحويل عدد من شركات الطيران للعمل من مطار آل مكتوم الدولي ((دبي ورلد سنترال)) في نهاية سنة 2024، في إطار خطط تعزيز الكفاءة التشغيلية.

وقال الجوكر إن ما يقرب من 45% من المسافرين عبر المطار من مسافري الرحلات العابرة ((ترانزيت))، الأمر الذي يرجع إلى مستوى الخدمات التي يقدمها المطار، والتي جعلته مطلباً للعديد من المسافرين الذين باتوا يحرصون على السفر عبر مطار دبي الدولي عند حجز رحلاتهم غير المباشرة، للاستمتاع بالخدمات التي يقدمها، إضافة إلى شبكة الربط العالمية التي يوفرها المطار والتي تصل إلى 262 وجهة في 104 دول في أنحاء العالم.

وقال إنه تم الإعلان عن خطط لتنفيذ 4 محطات للتاكسي الجوي في دبي، وواحدة من هذه المحطات ستكون بالقرب من مطار دبي بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات لتسهيل الوصول إلى المطار. وأضاف إن مطارات دبي تتبنى أحدث التقنيات في مراقبة حركة المسافرين.

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