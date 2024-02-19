دخول قافلة مساعدات إماراتية تضم 14 شاحنة إلى غزة

أعلنت ((عملية الفارس الشهم 3)) الإنسانية دخول قافلة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصرية، ضمن جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، خلال الظروف الراهنة.

وتتألف قافلة المساعدات الإماراتية من 14 شاحنة تحمل أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية، تتضمن خيماً ومستلزمات طبية ومواد غذائية متنوعة.

وتواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية ((الفارس الشهم 3)) الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن ((عملية الفارس الشهم 3)) الإنسانية حتى 18 فبراير الجاري أكثر من 15755 طناً، وجرى إرسال 163 طائرة شحن، وسفينتي شحن، و476 شاحنة برية، كما بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني داخل غزة 5123 حالة.

6 محطات

وأنشأت دولة الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يومياً، يستفيد منها سكان غزة مباشرة، كما أرسلت 5 مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.

جهود كما تواصل مؤسسات الدولة الإنسانية جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار ((عملية الفارس الشهم 3)) الإنسانية، التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وبلغ إجمالي ما قدمته، أول من أمس أكثر من 124 ألفاً من الطرود، التي تحوي مواد غذائية ومستلزمات صحية وعناية بالأطفال وكبار السن وكشافات إنارة وبطانيات.

وتم في هذا الصدد توزيع 183 طرداً غذائياً، و23 طرداً صحياً، وسلال غذائية للأطفال، و1040 قطعة ملابس شتوية ثقيلة، و3402 طرد ملابس، و38 بطانية شتوية.

ويتواصل عمل 28 تكية، أنتجت 13280 وجبة لعدد 53120 مستفيداً، فضلاً عن مخبز واحد في مشروع الخبز المدعم، حيث أنتج 250 ربطة خبز لعدد 2500 مستفيد.

وكانت دولة الإمارات أرسلت 5 مخابز أوتوماتيكية إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز