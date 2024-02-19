سلطان القاسمي يشيد بجهود أكاديمية الشارقة للفنون

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وذلك في مبنى الأكاديمية بالمدينة الجامعية في الشارقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء مجلس الأمناء، شاكراً جهودهم ومشيداً بما قدموه خلال الفترة السابقة، التي شهدت تخريج الدفعة الأولى من طلبة الأكاديمية، إضافة إلى التنظيم والمشاركة في الفعاليات، واستضافة الأحداث الفنية، التي تسهم في تطور مستوى طلبة الأكاديمية، وتزيد من المعرفة لديهم.

واعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية ٢٠٢٤-٢٠٢٩ ، والتي تركز على الحصول على الاعتمادات العالمية، وأن تكون الأكاديمية بين مصاف المؤسسات الفنية الكبرى حول العالم، من حيث الأداء الحي والمصور، إضافة إلى تأمين فرص عمل للخريجين بعد الانتهاء من الدراسة وتمكين الطلبة ليكونوا مهيئين لسوق العمل وإثراء المجال الفني بكوادر وكفاءات فنية، واعتمد المجلس رؤية الأكاديمية ليكون مركزاً متخصصاً يشمل جميع الجوانب الفنية، التي تقدمها الأكاديمية وتركز عليها.

كما اعتمد المجلس ميزانية أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية للعام الحالي، واعتمد المجلس تعيين أحمد محمد المازمي رئيساً لرابطة الخريجين في الأكاديمية، ووافق المجلس على طرح برنامج ماجستير الفنون الجميلة في تخصصات الإخراج والمونتاج والتمثيل.

واطلع المجلس على موافقة الجهات المختصة بتجديد رخصة الاعتماد الخاصة بأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، واستمع لشرح عن مستجدات مشروع إنشاء مبنى كلية الموسيقى، الذي سيتم البدء في بنائه مايو المقبل، على أن تبدأ الدراسة فيه بعد الانتهاء من تنفيذه في 2026، وأثنى المجلس على الشراكات التي تعقدها الأكاديمية مع كبرى المؤسسات العالمية في مجال الفنون والموسيقى، لإعداد وتطوير المناهج الدراسية والأكاديمية.

واطلع المجلس أيضاً على تقرير متابعة طلبة الدفعة الأولى خريجي أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، والذين استطاع 85% منهم الحصول على الفرص الوظيفية والدخول في سوق العمل.

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