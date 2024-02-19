سعود بن صقر: العلوم ركيزة لتحقيق النمو والازدهار والارتقاء بجودة حياة الإنسان

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن العلوم بكافة أنواعها، ركيزة أساسية لتحقيق النمو والازدهار في مختلف مجالات الحياة، سعياً نحو اكتشاف الفرص المستقبلية اللامحدودة، والارتقاء بجودة حياة الإنسان، وحماية كوكبنا.

جاء ذلك خلال حضور سموه افتتاح النسخة الـ 15 من ((ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة))، التي تقام في ((منتجع موفنبيك جزيرة المرجان)) رأس الخيمة، حتى 21 فبراير الجاري، بمشاركة عدد من العلماء البارزين في مجال المواد المتقدمة.

وألقى سموه كلمة رئيسة أمام الحضور والمشاركين في هذا الحدث العلمي الرائد على مستوى المنطقة والعالم، تحدّث فيها عن شغفه بالاكتشافات العلمية، وإيمانه بأهمية المواد المتقدمة، ودورها الفاعل في تعزيز الابتكار، .

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: ((إن ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة، تأكيد على التزام إمارة رأس الخيمة بالتقدم والابتكار العلمي، وتجسيد حقيقي لإيماننا بأهمية المواد المتقدمة، وقدرتها على إحداث ثورة في مختلف الصناعات الحيوية، وتقليل انبعاثات الكربون، والإسهام في بناء أسس صلبة ومستدامة للأجيال القادمة)).

وأوضح سموه: ((نسعى لضمان ازدهار إمارتنا الحبيبة، ونؤمن أن ذلك سيتحقق بتبني نهج ((الابتكار الهادف))، أي أن الابتكار يجب أن يكون له هدف واضح وبنّاء )).

وشارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، خلال حضوره افتتاح الحدث العلمي، في جلسة حوارية ودية، مع البروفيسور السير أنتوني تشيثام، رئيس ((مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة))، تحدث فيها عن الطموح والإلهام وراء تأسيس المركز، وتنظيم ((ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة))، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في رأس الخيمة، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة متنامية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتشهد فعالياته النسخة الـ 15 من الورشة، والتي تستمر على مدى 3 أيام، مشاركة نخبة من العلماء من مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، بينهم أحد الحاصلين على جائزة نوبل، من جامعات عالمية مشهورة، مثل: كامبريدج وأكسفورد في المملكة المتحدة، ونيو ساوث ويلز في أستراليا، ومعهد ماكس بلانك في ألمانيا، وغيرها .

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