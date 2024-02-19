عبدالله الثاني: علاقات أخوية وتاريخية متينة تجمع الإمارات والأردن

أكد الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبيهما الشقيقين، والحرص على تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة، خاصة على المستوى البرلماني.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال زيارته الرسمية إلى الأردن على رأس وفد برلماني من المجلس.

ونقل معالي صقر غباش إلى الملك عبدالله الثاني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنيات سموهم للمملكة الأردنية وشعبها الشقيق بدوام الرقي في شتى المجالات.

من جانبه حمل الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، رئيس المجلس الوطني الاتحادي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، متمنياً لسموهم موفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التطور والازدهار.

حماية المدنيين

وفي الشأن الإقليمي، شدد الملك على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للأهل في القطاع، مشيداً بجهود دولة الإمارات الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، والإنسانية لدعم الأشقاء في غزة ومواصلة تقديم المساعدات.

وقال معالي صقر غباش: تأتي زيارة المجلس الوطني الاتحادي إلى المملكة الأردنية بهدف تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة، وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد معالي صقر غباش بالعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية التي تحظى برعاية خاصة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وأخيه الملك عبدالله الثاني، والتي بدأت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، مؤكداً أن هذه العلاقات تعد نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية وفي التضامن الأخوي الصادق والدعم المتبادل.

وأعرب معاليه عن الشكر والتقدير لما حظي به وفد المجلس من حسن ضيافة وحفاوة استقبال.

حضر اللقاء أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب، والدكتور جعفر حسان مدير مكتب الملك عبدالله الثاني.

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