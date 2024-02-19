حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد مطار دبي يواصل التحليق لآفاق جديدة من الريادة العالمية

شهد مطار دبي الدولي عاماً استثنائياً حافلاً بالإنجازات، باستقبال 87 مليون مسافر خلال العام 2023، متجاوزاً التوقعات السنوية، ومستويات حركة المسافرين لما قبل الجائحة العالمية، إذ يمثل هذا الأداء المتميز إنجازاً تاريخياً يُسجل أسرع تعافي لمطار رئيسي على مستوى العالم، ويأتي تأكيداً لمكانة دبي كمركز عالمي رائد في قطاع السفر والسياحة ويرسّخ موقع مطار دبي الدولي كمحور رئيس لحركة المسافرين الدولية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال العام الماضي شهادة واضحة على مواصلة النجاح في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وترجمة توجيهات سموه إلى المزيد من فرص النمو ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاع النقل الجوي، بما له من تأثير مباشر على كافة القطاعات الأخرى، لدوره في ربط أقطار العالم وبلدانه وتسهيل حركة الأفراد والبضائع على حد سواء.

وثمن سموه الجهود الكبيرة التي تقف وراء هذا الإنجاز الجديد بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بما يجعل دبي شريكاً فاعلاً في تعزيز قدرات السفر والطيران حول العالم وإعادة تعريف معايير الجودة في هذا القطاع الحيوي.

ولفت سمو ولي عهد دبي إلى ما تعنيه هذه النتائج من تأكيد لقدرة دبي على تجاوز كافة التحديات، مهما كان حجمها ونطاق تأثيرها، وقال سموه: «هذا الأداء الاستثنائي يؤكد التنامي المستمر لمكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات المفضلة للسفر والسياحة ومباشرة الأعمال ويعكس دورها المحوري في ربط العالم شرقه بغربه شماله بجنوبه .. من أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 تعزيز مكانتها كإحدى أفضل ثلاث مدن في العالم للسياحة والأعمال خلال العقد المقبل.. والأرقام تؤكد أننا نقترب بسرعة من تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي».

وختم سموه بقوله: «هذا النجاح هو ثمرة استثمار واعٍ قاده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مدار سنوات عززت خلالها دبي مكانتها في عالم السفر بمعايير جديدة في جودة خدمة المسافرين... نعتز بثقة العالم في قدراتنا ولا نعد فقط بالحفاظ على المستوى الراقي لخدمة للمسافرين بل تجاوز توقعاتهم إلى مستويات جديدة من التميز».

وقال سموه على حسابه الرسمي بموقع «إكس»: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطاراً للعالم، يواصل مطار دبي الدولي التحليق لآفاق جديدة من الريادة العالمية والخدمات النوعية، ليرتقي لقمة المطارات في حركة السفر الدولية. وخلال العام الماضي، رحب بـ 87 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ 31.7 % مقارنة بـ 2022. شكراً للفريق الاستثنائي الذي يقوده سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ... المشاريع والمبادرات الرائدة التي تنفذها دبي اليوم للارتقاء بتجربة المسافرين ستمثل نموذجاً عالمياً لمطارات المستقبل لسنوات قادمة».

إنجاز رائع

من جهته، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إن مطار دبي الدولي حقق في العام 2023 إنجازاً رائعاً، حيث استقبل نحو 87 مليون مسافر بزيادة سنوية تقارب 32%. وأضاف سموه على حسابه الرسمي بموقع «إكس»: «إن هذا الأداء الاستثنائي يعكس التزام دبي في الحفاظ على الصدارة كمحور عالمي رائد في مجال الطيران، وذلك من خلال الاستمرار في توفير رحلات ربط سلسة وخدمات متميزة ومبتكرة».

أرقام قياسية

من ناحيته، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: ينتابني شعور رائع بالفخر بجميع العاملين بمطار دبي الدولي لتفانيهم وسعيهم الدؤوب نحو التميز، الأمر الذي قادنا إلى تحقيق إنجازات استثنائية وكسر العديد من الأرقام القياسية. كان 2023 عاماً استثنائياً، وشهادة حية على التزامنا الراسخ بروح الابتكار والحفاظ على أعلى درجات الكفاءة وتقديم تجربة مميزة لضيوفنا. وقد انعكس ذلك في تحقيق أعلى درجات المشاركة الداخلية، ما يبرز التزامنا بتعزيز ثقافة التعاون، إذ تبقى كل مشاركة محل تقدير حقيقي مع تمكين كل موظف من إظهار كامل قدراته ومهاراته وتوظيفها بالأسلوب الأمثل. كما أود أن أعرب عن امتناني لفريقنا المتفاني الذي يُمثل القلب النابض لمؤسستنا، ولشركائنا الاستراتيجيين الذين كان لتعاونهم المستمر دور أساسي في تحقيق هذه الإنجازات.

وأضاف غريفيث: نتطلع إلى المستقبل من خلال تجديد التزامنا بتعزيز تجربة المطار لجميع ضيوفنا، ونؤكد على ذلك من خلال إطلاق مشروع هام لتوسعة وتجديد المرافق في مطار دبي الدولي بهدف تطوير البنية التحتية للمطار لمواكبة النمو المستقبلي المتوقع في الطلب على السفر، والحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي كمحور عالمي رائد للسفر، حيث يعتبر مرجعاً في رسم تجارب السفر ومعياراً للتميز في قطاع الطيران.

حركة المسافرين

وقد شهد مطار دبي الدولي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضيوف المسافرين خلال عام 2023، حيث وصل إجمالي عدد المسافرين إلى 86.99 مليون مسافر، بزيادة سنوية بلغت 31.7%، متجاوزاً أعداد المسافرين المُسجلة عام 2019 وهي 86.4 مليون مسافر. وجاءت هذه الأرقام مدفوعة بشكل أساسي بالنمو القوي الذي شهده النصف الثاني والذي وصل عدد المسافرين خلاله إلى 45.4 مليون مسافر.

ووصل عدد المسافرين في الربع الأخير من العام الماضي إلى 22.4 مليون مسافر، وبنمو نسبته 13.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بينما حافظ الربع الثالث على مكانته باعتباره الأكثر ازدحاماً العام الماضي مع 23 مليون مسافر ليكون الربع الأكثر ازدحاماً في أعداد المسافرين منذ عام 2019. وكان ديسمبر الشهر الأكثر ازدحاماً في الربع الأخير مع 7.8 ملايين مسافر، بينما كان أغسطس الأكثر ازدحاماً خلال العام الماضي مسجلاً 7.9 ملايين مسافر.

ويُذكر في هذا الصدد أن مطار دبي الدولي يتصل بـ 262 وجهة عبر أكثر من 102 شركة طيران دولية على مستوى 104 دول حول العالم.

تميز تشغيلي

وتمكن نظام مناولة الحقائب والأمتعة في مطار دبي الدولي من التعامل مع 77.5 مليون حقيبة في عام 2023، وهو أكبر عدد من الحقائب يتم التعامل معها خلال عام واحد في المطار. وعلى الرغم من الزيادة السنوية في حجم الأمتعة والتي وصلت إلى 24.6%، فقد حافظ مطار دبي الدولي على معدل نجاح في تسليم الأمتعة يبلغ 99.8%، أي بمعدل 2.2 حقيبة لكل 1000 مسافر لم يتم التعامل معها.

وسجل متوسط المدة الزمنية لانتظار المسافرين المغادرين عند مراقبة الجوازات مدة أقل من 7 دقائق لنحو 95 % من المسافرين، في حين كان متوسط وقت الانتظار عند بوابات التفتيش الأمني عند المغادرة أقل من 4 دقائق لـ 97.5 % من إجمالي عدد الضيوف المسافرين.

وسجل مطار دبي الدولي 4.5 درجات في برنامج جودة خدمة المطارات المعترف به عالمياً من قبل مجلس المطارات العالمي، وهي أعلى نتيجة يتم تحقيقها بين المطارات حتى الآن. ويؤكد هذا الإنجاز على التزام المطار الراسخ بتقديم تجربة استثنائية للمسافرين وتحقيق أعلى درجات رضى المسافرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وجهات دولية

واحتلت الهند المركز الأول من حيث عدد المسافرين بإجمالي 11.9 مليون مسافر، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي 6.7 ملايين مسافر، والمملكة المتحدة بإجمالي 5.9 ملايين مسافر. كما تضمنت قائمة أبرز الوجهات كلاً من باكستان (4.2 ملايين)، والولايات المتحدة (3.6 ملايين)، وروسيا (2.5 مليون)، وألمانيا (2.5 مليون).

أبرز المدن

أما بالنسبة لأبرز ثلاث وجهات من المدن خلال عام 2023، فقد احتفظت لندن بمكانتها كوجهة رئيسية بإجمالي 3.7 ملايين مسافر، تلتها الرياض بإجمالي 2.6 مليون مسافر، ومومباي بإجمالي 2.5 مليون مسافر.

الشحن

وقام مطار دبي الدولي بمناولة بضائع بلغ مجموعها 1.805.898 طناً في عام 2023 بنسبة تراجع طفيفة وصلت إلى 4.5% مقارنة بالعام الذي سبقه. وسجلت أحجام الشحن نمواً بنسبة 20.4% على أساس سنوي في الربع الأخير لتصل إلى 506.018 طناً.

الرحلات الجوية

وانعكست الزيادة في أعداد الضيوف خلال العام على حركة الطيران في المطار، حيث وصل إجمالي عدد الرحلات خلال العام الماضي إلى 416.405 رحلة، بزيادة سنوية وصلت إلى 21.3%، وهو أكثر عدد رحلات في عام واحد بمطار دبي الدولي خلال تاريخه.

التوقعات السنوية

وتظهر التوقعات المبكرة أنه من المتوقع أن يستقبل مطار دبي الدولي نحو 88.8 مليون مسافر في نهاية عام 2024، مما يضعه على مسافة قريبة من أعلى مستوى لحركة المسافرين والتي سجلت عام 2018 ووصلت إلى 89.1 مليون مسافر.











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