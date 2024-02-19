«إمباور» تشارك بالمؤتمر العالمي للطاقة في الولايات المتحدة

توجه وفد من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور))، إلى سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، للمشاركة في أعمال مؤتمر الطاقة العالمي 2024، الذي تبدأ فعالياته اليوم، ويستمر حتى 23 فبراير 2024 الجاري، وتنظمه الجمعية الدولية لطاقة المناطق، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار ((جسر المستقبل)).

اجتماعات

ويترأس أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ((إمباور))، الوفد إلى المؤتمر العالمي، وسيشارك أيضاً في اجتماعات مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، التي ستنعقد على هامش المؤتمر، كما تمثل مشاركة بن شعفار في تلك الاجتماعات أول تمثيل عربي وخليجي في هذا المجلس العالمي. كما سيقوم الوفد بجولة في محطة الطاقة المركزية في جامعة ستانفورد، والمباني الأخرى في الحرم الجامعي، للتعرف أ كثر على التقنيات الحديثة والمتطور المستخدمة، والتي تسهم في الحد من انبعاثات الكربون، وتمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.

أهمية

وقال أحمد بن شعفار: ((إن رعاية المؤسسة الماسية للمؤتمر والمشاركة في فعالياته، التي تترجم أهمية تبريد المناطق في حماية البيئة، هي واحدة من صور دعم ((إمباور))، للأحداث الدولية، التي تسهم في إحداث فارق في حياة الشعوب والمجتمعات الحضارية لا سيما أن ((إمباور)) تتصدر صناعة تبريد المناطق عالمياً، مضيفاً: إن المشاركة في هذا الحدث هي فرصة نوعية لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة الهادفة لمواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، والتحول نحو الاستدامة في العديد من المحافل الدولية، هذا غير استراتيجيتها البارزة في نشر أهداف ((إمباور)) في السوق العالمي)).

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