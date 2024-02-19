النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري تنطلق اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تنطلق اليوم بقاعة الإمارات للضيافة، النسخة الثانية من معرض عجمان للاستثمار العقاري، ويستمر حتى 22 فبراير الجاري بمشاركة أبرز شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية، بالإضافة إلى أكبر المصارف والبنوك الوطنية، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمختصين في المجال العقاري.

وأكد المهندس عمر المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أنه بعد نجاح النسخة الأولى من معرض عجمان للاستثمار العقاري وتحقيق الأهداف المنشودة، جاءت توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بتنظيم المعرض سنوياً ليصبح دورياً وفعالية رئيسية ضمن أجندة فعاليات إمارة عجمان، وذلك لما له من تأثير وصدى إيجابيين في سوق العقارات بعجمان لاسيما من الجانب الترويجي الهادف إلى تشجيع الاستثمار في الإمارة ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس أعمالهم ومشاريعهم العقارية.

وأوضح أن جدول أعمال المعرض يتضمن محاور ثرية يقدمها نخبة من الخبراء والأخصائيين العقاريين حول مستقبل القطاع العقاري والبنية التحتية في إمارة عجمان فضلاً عن التنظيم والتنافسية العقارية في عصر المتغيرات وغيرها من الجلسات الحوارية في مجال الإستثمار والتطوير العقاري وإدارة المرافق في العالم الجديد.

وذكر أن اليوم الأول سيشهد جلسة إفتتاحية تقدمها القاضي يقين عبدالله الحمادي حول ((الحماية القانونية للمشتري على الخارطة)) وجلسة أخرى تحت عنوان ((عجمان دار الأمان)) من تقديم القيادة العامة لشرطة عجمان، أما الجلسة الحوارية الثالثة ستكون بعنوان ((الإقامة الذهبية للمستثمرين العقاريين)) وتقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. واستقطب المعرض أكبر وأهم شركات التطوير العقاري مثل الزوراء العقارية والراسخون للعقارات والإمارات العقارية وجي جا للعقارت وسيلفر جيت وسلسبيل للعقارات وغيرها من كبرى شركات التطوير العقاري.

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