عقد مجلس الأعمال الإماراتي الفرنسي اجتماعه الثاني، أمس في باريس، وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـــ((أدنوك)) ومجموعة شركاتها، ومن الجانب الفرنسي باتريك بويانيه، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، وذلك بحضور برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والتكنولوجيا في فرنسا، وشهد الاجتماع إطلاق منصة إماراتية فرنسية للاستثمار المناخي بهدف تشجيع المستثمرين على الاستفادة من الفرص التي يتيحها الانتقال في قطاع الطاقة.

دور محوري للمجلس

ونقل الدكتور سلطان الجابر تحيات قيادة الإمارات إلى الجانب الفرنسي مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، ومشيداً بعمق العلاقات التي تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك الذي يحقق تطلعات الجانبين إلى مزيد من النماء والازدهار، وأكد أهمية الدور المحوري للمجلس في تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة بما يتماشى مع تطلعات قيادتي البلدين الصديقين، وعلى ضرورة العمل بروح الفريق وتحقيق مستوى عالٍ من المشاركة لضمان تحقيق نتائج ملموسة، وإيجاد المزيد من الفرص المشتركة ذات الجدوى الاقتصادية المستدامة، والسعي للاستفادة منها لخلق شراكة طويلة الأمد للتعاون والاستثمار بما يسهم في جهود التنويع الاقتصادي.

منصة ثنائية

وتم في الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم في شأن إطلاق ((المنصة الثنائية الإماراتية الفرنسية للاستثمار المناخي)) ووقعها من الجانب الإماراتي الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومن الجانب الفرنسي برونو لو مير، وتهدف المنصة إلى تشجيع المستثمرين في البلدين على الاستفادة من الفرص والمشروعات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك في قطاعات الطاقة النظيفة والمتجددة والانتقال في قطاع الطاقة، وبما يخدم الجهود الدولية الهادفة للحد من تداعيات تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على خفض الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف الانبعاثات منها فتم إطلاق هذه المنصة من قبل شركات إماراتية وفرنسية يمثلها من الجانب الإماراتي شركتا أدنوك ومصدر، ومن الجانب الفرنسي توتال إينرجيز، وبنك الاستثمارات العامة (Bpifrance)، وسي إم آي - سي جي إم، لجذب المزيد من شركاء الاستثمار من البلدين كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي ((مصدر)) و((توتال إنرجيز)) في شأن استكشاف وتطوير مشروعات مشتركة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ووقعها من جانب الإمارات، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر محمد الرمحي، ومن الجانب الفرنسي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بويانيه.

نجاح

ونجح مجلس الأعمال في تسهيل التوصل إلى مجموعة من الفرص التي تشمل:

1 التعاون بين شركة ((مصدر)) الإماراتية وشركة ((توتال إنرجيز)) الفرنسية والذي تم الإعلان عنه على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP 28، بهدف اختبار إمكان تحويل الميثانول إلى وقود مستدام للطائرات، وتم إنجاز أول رحلة طيران باستخدام هذه التقنية في دبي في المؤتمر.

2 التعاون بين ((إيرباص)) و((مصدر)) بمجالات وقود الطيران المستدام، والهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا التقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الهواء، إضافة إلى حلول ((الحجز والاسترداد)) للوقود المستدام للطائرات.

3 التعاون بين ((أدنوك)) والشركة و((تبريد)) التي تمتلك شركة إنجي الفرنسية 40% من أسهمها، لبدء العمليات التشغيلية في مشروع ((G2COOL))، أول مشروع خليجي.

4 الشراكة بين شركتي ((مصدر)) و((سي إم ايه - سي جي إم)) الفرنسية في مجال الطاقة المتجددة مع التركيز على الوقود الحيوي والوقود المعتمد على الميثان والميثانول، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.

5 مبادرة ((وجهتك الإمارات)) التي تم إطلاقها من قبل شركة ((تاليس)) الفرنسية وبالتعاون مع مجلس ((توازن))، وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز قدرات الصناعات الوطنية.

6 التعاون الثلاثي بين شركة أبوظبي لحلول المياه المستدامة وشركة سويز الفرنسية وشركة ماروبيني اليابانية لتطوير أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة طشقند في أوزبكستان بتكلفة إجمالية تقدر بـ1.5 مليار دولار.

7 التعاون بين مجموعة موانئ أبوظبي و((سي أم ايه - سي جي أم)) الفرنسية في إدارة المحطة المستدامة للحاويات، التي من المتوقع إتمام العمل عليها وتشغيلها ابتداءً من سنة 2025.

8 التعاون بين شركتي ((&e المؤسسات)) الإماراتية و((شنايدر إلكتريك)) الفرنسية لتحسين الكفاءة التشغيلية للطاقة في كامل شبكات ((e & المؤسسات)).

9 الشراكة الاستراتيجية بين ((مصدر)) و((إتش واي 24)) لاستكشاف فرص تطوير واستثمار مشتركة في مشروعات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مناطق مختلفة.

حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهند العتيبة سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، وماجد السويدي المدير العام الممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP 28)، وهناء الرستماني الرئيسة التنفيذية لبنك أبوظبي الأول، وخالد الحريمل نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، وشريف الهاشمي الرئيس التنفيذي للعمليات لــ((مجلس التوازن))، وميرة السويدي رئيسة قسم الشراكات السيادية بشركة مبادلة للاستثمار، ومحمد قيسي رئيس المشاريع الاستراتيجية في القابضة ADQ.

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