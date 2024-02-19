غرف دبي تبحث مع كبار المصدّرين أبرز التحديات والحلول المقترحة

أطلقت غرف دبي مبادرة ((لقاء المصدرين)) لدعم الشركات المصدرة العاملة في الإمارة ودعم انتشار منتجاتها وخدماتها عالمياً، وتهدف المبادرة لتحفيز نمو صادرات دبي في الأسواق الدولية.

ويأتي ((لقاء المصدرين)) في إطار جهود غرف دبي للمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الساعية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة دبي ضمن أهم 3 مدن اقتصادية حول العالم. كما تتماشى مع مساعي الغرف لتحقيق أهداف مبادرة ((دبي جلوبال)) لدعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في الأسواق العالمية.

ويعتبر ((لقاء المصدرين)) فعالية حوارية مع الشركات المحلية المصدرة، بحيث يتم التعرف عن كثب على واقع قطاع التصدير وإعادة التصدير بشكل مباشر عبر الحوار مع ممثلي الشركات المتخصصة بالتصدير وإعادة التصدير. وتم تدشين الدورة الأولى لمبادرة ((لقاء المصدرين)) في مقر غرف دبي بحضور 140 مشاركاً من كبار المصدرين، وشهدت حواراً بناءً بمشاركة فاعلة من قبل الحضور لمناقشة فرص وتحديات قطاع التصدير وإعادة التصدير واستعراض أبرز آفاقه المستقبلية.

وخلال كلمته الافتتاحية، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: ((انطلاقاً من دورنا كممثل للقطاع الخاص ومساهم حيوي في دعم نمو اقتصاد دبي وتعزيز التجارة الخارجية للإمارة، يأتي لقاء المصدرين كخطوة نوعية لتعزيز شراكتنا مع مجتمع الأعمال، وتقديم كل الدعم اللازم لنمو وازدهار شركات دبي في الأسواق العالمية)).

وقدمت وزارة الاقتصاد خلال اللقاء عرضاً شاملاً حول أبرز مستجدات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات، مع مناقشة مساهمة هذه الاتفاقيات في فتح المزيد من الفرص أمام شركات القطاع الخاص والمصدرين في دبي والإمارات.

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