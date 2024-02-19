«كيرنو» تنضم إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أعلنت وزارة الاقتصاد انضمام شركة ((كيرنو)) الناشئة المتخصصة في منتجات البنية التحتية الرقمية المخصصة للمؤسسات إلى ((مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة)) التابعة للوزارة، التي تقدّم مجموعة من التسهيلات اللازمة لدخول السوق وتمكين الشركات من مختلف أنحاء العالم من تأسيس أو توسيع عملياتها في دولة الإمارات، بما يدعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار في الدولة.

وستعمل ((كيرنو)) على تطوير وتصنيع أجهزة الخوادم والتخزين وشبكات تكنولوجيا المعلومات المخصصة للمؤسسات محلياً، وذلك بهدف تلبية الطلب المتنامي في المنطقة على هذا المجال في قطاع البنية التحتية.

ويرأس الشركة خبراء بارزون عملوا مع شركتي ((نوكيا)) و((آي بي إم)) العالميتين ويمتلكون معرفة واسعة في بناء شركات التكنولوجيا المتخصصة في أنظمة وشبكات الحوسبة المتقدمة.

وتستفيد ((كيرنو)) من ((مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة)) لمساعدتها على تسريع عملياتها في دولة الإمارات، وتتوقع الشركة إنجاز المرحلة الأولى، بإتمام منشأة مساحتها 5,000 متر مربع، تتخصص في التمديد والتجميع، بحلول الربع الثالث من العام الجاري، وستعمل المنشأة بكامل طاقتها لتسليم أول منتجاتها إماراتية الصنع للشركات بحلول الربع الأول من العام المقبل.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية ((بالتوازي مع التحول الرقمي المتسارع عالمياً، يتنامى طلب المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص إقليمياً وعالمياً على حلول ومنتجات تكنولوجيا المعلومات المخصصة للمؤسسات وفي هذا السياق، نرحب بانضمام شركة كيرنو إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تسهم في تقدم دولة الإمارات نحو اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا والمنتجات التي ستصممها الشركة وتصنّعها في دولة الإمارات ستكون مثالاً جديداً على دور المبادرة محفزاً للاستثمار والتوسع والنمو ضمن قطاع التكنولوجيا الحيوي في الدولة)).

وقال ديميتريو روسو، الرئيس التنفيذي لشركة كيرنو ((نتشرف بانضمامنا إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إيماناً منا بالفرص الهائلة التي تمتاز بها منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دولة الإمارات التي تشهد مسيرة تحول رقمي مذهلة ويسعدنا أن نشارك فيها، وأود هنا التعبير عن امتناني لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على ترحيبه بنا ونحن في شركة كيرنو حريصون على ترسيخ حضورنا على المدى البعيد والتحول إلى أحد الشركاء في استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة اصنع في الإمارات عن طريق التصميم والتصنيع المحلي والتعاون مع المنظومة الصناعية المحلية)).

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