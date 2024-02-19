«سيمنس للطاقة» تفتتح مركز الابتكار بجامعة خليفة

افتتحت شركة سيمنس للطاقة، أمس، مركز الابتكار التابع لها بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، كجزء من جهودها في تسريع عمليات التحول إلى صافي انبعاثات كربونية إقليمياً وعلى مستوى العالم. ويدعم مركز الابتكار نقل المعرفة وتسريع عمليات التسويق التجاري للحلول المبتكرة التي تقود مفهوم تحول الطاقة، إلى جانب صقل المهارات، ويهدف المركز إلى توفير عدد من فرص العمل، كما تقدم سيمنس للطاقة ما لا يقل عن 6 دورات تدريبية سنوياً للطلاب المواطنين في جامعات أبوظبي وتوظيف 50 % منهم.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: ((يسرنا عقد الشراكة مع سيمنس للطاقة لتسريع الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، ويعتبر ذلك أحد أهم التحديات العالمية التي تتطلب عملاً مشتركاً وتعاوناً بين جميع الجهات))، مشيراً إلى أن المركز سيسهم في توفير المزيد من الفرص في منظومة العمل من خلال تطوير أفضل الحلول المبتكرة التي تعزز جهودنا في قطاع الطاقة النظيفة.

وقال الدكتور فهد اليافعي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة سيمنس للطاقة في الشرق الأوسط: ((إن تسريع عمليات إزالة الكربون من مختلف القطاعات تتطلب تعزيز الشراكة والابتكار))، وأوضح أن مركز الابتكار سوف يعمل على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها الإمارة. ويركز مركز الابتكار أعماله على تعزيز العلاقات مع شركائنا والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية وغيرها من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص على تطوير وتنفيذ التقنيات الجديدة التي من شأنها المساهمة في الوصول إلى انبعاثات صفرية في أقرب وقت ممكن.

وأكد خالد بن هادي، المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة في دولة الإمارات – في تصريحات خاصة لـ ((البيان)) أن شركة سيمنس تتواجد في دولة الإمارات منذ أكثر من 40 عاماً، وتعتبر شريكاً استراتيجياً في الدولة من خلال شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية وأبرز الشركات من القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في قطاعي الطاقة والاستدامة.

وأضاف أن سيمنس للطاقة تسهم بإنتاج ونقل حوالي 40% من الطاقة في الإمارات من خلال توربينات الغاز وغيرها من تقنيات نقل وتوليد الكهرباء.

وقال الدكتور السير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة: ((يسعدنا أن ننضم إلى شركة سيمنس للطاقة ومكتب أبوظبي للاستثمار لافتتاح مركز الابتكار أبوظبي في حرمنا الجامعي في ساس النخيل، بهدف تطوير رأس المال البشري في دولة الإمارات، وتقديم فرص التدريب الداخلي والتطوير التكنولوجي وإيجاد فرص عمل للكوادر المؤهلة)).

حضر الافتتاح حميد الشمري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وأنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في القابضة (ADQ)، والدكتور محمد بني ياس، المستشار الأكاديمي في وزارة التعليم العالي، وألكساندر شونفلدر، سفير ألمانيا في الإمارات.

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