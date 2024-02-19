التهديدات السيبرانية تستهدف البنية التحتية للشبكات

أصدرت مجموعة سيسكو تالوس، إحدى أكبر فرق استخبارات التهديدات التجارية في العالم، تقريرها السنوي بعنوان ((سيسكو تالوس: مراجعة عام 2023))، والذي يسلط الضوء على الهجمات والأهداف الأكثر انتشاراً، وأهم الاتجاهات في مشهد التهديدات السيبرانية خلال عام 2023.

وقال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: ((يحتوي تقرير تالوس السنوي على كم هائل وغني من الأفكار والرؤى بشأن كيفية تحول مشهد التهديدات.

ونحن فخورون جداً بالحضور العالمي لشركة سيسكو والخبرة العميقة عالمية المستوى لفريق تالوس، والتي تتيح لنا كمية هائلة من البيانات لاكتشافات نقاط النهاية، وارتباطات الاستجابة للحوادث، وحركة مرور الشبكة، والكثير غير ذلك، لا سيما مع تزايد تعقيد الجرائم السيبرانية كل عام)).

ومن أهم التهديدات التي تم رصدها خلال عام 2023: تهديدات البنية التحتية للشبكة: لاحظ فريق تالوس زيادة في الهجمات المعقدة على أجهزة الشبكات في العام الماضي، لا سيما من قبل جهات مدعومة من قبل دول، تسعى إلى القيام بأعمال تجسس وتنفيذ عمليات خفية. ولا يزال استغلال الثغرات الأمنية وبيانات الاعتماد الضعيفة يشكل مصدر قلق مستمراً، حيث كانت 3 من أصل 5 نقاط ضعف في الأجهزة الأكثر استهدافاً إما حرجة أو خطيرة.

حوادث برامج الفدية وما قبل برامج الفدية: تستمر حوادث برامج الفدية وما قبل برامج الفدية في التأثير على العملاء بمعدل ثابت يبلغ 20% من الحوادث التي رصدها فريق تالوس كما في العام الماضي، وكان قطاع الرعاية الصحية الأكثر استهدافاً.

ولا يزال برنامج LockBit يهيمن على مشهد برامج الفدية، مستحوذاً على أكثر من 25% من إجمالي عدد الهجمات التي أدت إلى تسرب بيانات عبر حوالي 40 مجموعة من برامج الفدية التي يرصدها فريق تالوس.

اتجاهات القياس عن بُعد: كشف نشاط القياس عن بُعد من سيسكو عن زيادة في حركة المرور المشبوهة في الشبكة خلال الأحداث الجيوسياسية الكبرى. وقد أسيء استخدام مرفقات ملفات شائعة، وتم انتحال علامات تجارية معروفة، مما سلط الضوء على استخدام الهندسة الاجتماعية في عمليات مثل التصيد الاحتيالي واختراق البريد الإلكتروني للأعمال.

ومن المحتمل أن المجرمين قد استجابوا لقيام شركة مايكروسوفت بتعطيل وحدات الماكرو في عام 2022 من خلال استخدام أنواع ملفات مختلفة لإخفاء برامجهم الضارة، مثل ملفات PDF، والتي كانت أكثر مرفقات الملفات المحظورة هذا العام.

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