الإمارات تؤكد الحرص على تعزيز الجهود المشتركة لدعم نمو واستدامة السياحة الخليجية

ترأس معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وفد الإمارات للمشاركة في الاجتماع الثامن للوزراء والوكلاء المسؤولين عن السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم انعقاده خلال اليومين الماضيين، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد بن طوق أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها لجهود التعاون الخليجي المشترك، في تطوير المبادرات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز نمو واستدامة السياحة الخليجية، ودفعها لمستويات أكثر تنافسية وازدهاراً، بما يصب في تنمية التعاون الخليجي في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياحية.

وقال في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: ((أولت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، اهتماماً متزايداً بتطوير القطاع السياحي، باعتباره مسهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث أطلقت الدولة في عام 2022 ((الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031))، والتي مثلت خارطة طريق وطنية لرفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، إلى 450 مليار درهم، بحلول العقد المقبل)).

وأضاف: ((لقد أثبت القطاع السياحي الخليجي، قدرته على التعافي التام من الجائحة، وذلك بفضل الرؤى الاستباقية والاستراتيجيات الريادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وحرصها المتواصل على تطوير البنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بما فيها المطارات والفنادق، الأمر الذي ساهم في تحقيق هذا القطاع الحيوي معدلات نمو قوية ومتسارعة، على مستوى المنطقة والعالم)).

مرحلة جديدة

وتابع: ((نتوقع أن يشهد عام 2024 مرحلة جديدة من النمو والازدهار للقطاع السياحي الخليجي، لعدة أسباب، من أبرزها، توقعات المؤسسات الدولية، تشير إلى تسجيل دول الخليج نمواً بنسبة 3.6 % في هذا العام، بدعم من القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها القطاع السياحي، إضافة إلى الاهتمام المتزايد من دول المجلس، بزيادة الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية للقطاع السياحي، وكذلك تطوير الوجهات السياحية، وإقامة مشاريع سياحية متنوعة، وتنظيم العديد من الفعاليات والأحداث الكبرى، والتي من شأنها جذب الاهتمام الدولي، ودعم زيادة الوفود السياحية لدول المجلس)).

وأشار إلى إمكانية استغلال هذه المرحلة في تعزيز مساهمة القطاع السياحي الخليجي في الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية، ودعم جاذبيتها للاستثمارات السياحية، وتعزيز التنامي المتزايد للسياحة البينية بين دول الخليج، لا سيما أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية في دولة الإمارات من دول المجلس، بلغ نحو 3.33 ملايين نزيل، أي ما يعادل 12 % من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات السبع.

التأشيرة الموحدة

وأكد حرص دولة الإمارات على المساهمة في تنفيذ مبادرات الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة 2023 ــ 2030، ومواصلة العمل مع أشقائنا، وتوفير كافة الممكنات، من أجل تفعيل التأشيرة السياحة الخليجية الموحدة بين دول مجلس التعاون، وذلك بعد اعتمادها في الاجتماع السابق للمجلس، حيث تسهم هذه التأشيرة في إبراز المقومات السياحية المتنوعة لدول المجلس، وزيادة الرحلات البينية، وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول الخليج، وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.

ونوّه بأهمية دعم المبادرة الخليجية المعنية بتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإحصاءات والبيانات السياحية، والتي ستسهم في تعزيز الربط الإلكتروني والرقمي للبيانات السياحية خليجيا، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، إضافة إلى تعزيز التعاون في استكشاف الفرص الجديدة في مجال الترفيه.

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