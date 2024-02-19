1000 علامة تجارية في معرض دبي العالمي للقوارب

كشف معرض دبي العالمي للقوارب، الفعالية الأضخم والأعرق في مجال نمط الحياة البحرية على مستوى الشرق الأوسط، عن إقامة الدورة الثلاثين هذا العام بين 28 فبراير الجاري و3 مارس المقبل، في منطقة دبي هاربر، بمشاركة أكثر من 1,000 علامة تجارية و200 قارب من أبرز الشركات الشهيرة عالمياً، بما فيها أزيموت وسان سيكر جلف وجلف كرافت وفينماستر وإتش بي ووتر ميكرز وأوشنو وألتهاوس لليخوت.

ويتولى مركز دبي التجاري العالمي تنظيم المعرض، ومن المقرر أن يشهد إطلاق 46 قارباً، حيث يعتمد على إرث يمتد لثلاثين عاماً في استضافة أكبر العلامات التجارية البحرية العالمية في دبي، وتوفير منصة مهمة للمبيعات والتواصل بين أكبر الشركات المصنعة المحلية والموزعين العالميين. ومن المقرر أن تطلق شركة آي إم جي بوتس، ثلاثة قوارب جديدة عالمياً خلال المعرض، بينما تستعد كل من ريفييرا للقوارب والفجر لإطلاق قاربين جديدين، ويتوقع أن تقوم كل من شركة إس إف لليخوت وويليامز تندر وفيريتي وغيرها بإطلاق قوارب جديدة على الصعيد الإقليمي.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي والمستشار الأول لمعرض دبي العالمي للقوارب، إن الدورة الثلاثين من المعرض هذا العام بمثابة مرحلة جديدة في تاريخ الفعالية، حيث توفر منصة شاملة لعرض الابتكارات الجديدة والترحيب بشركات وعلامات تجارية بارزة من قطاع الملاحة البحرية المحلي، مشيراً إلى تنامي شعبية المعرض ومكانته وقدراته الهائلة على تحويل دبي إلى مركز يجمع أبرز الجهات في قطاع الملاحة البحرية، لا سيما وأنها أصبحت وجهة رائدة عالمياً لسياحة اليخوت الفاخرة.

55 دولة

ويستقبل المعرض هذا العام جهات عارضة من أكثر من 55 دولة، تشارك أربع منها للمرة الأولى، وهي النمسا وفنلندا والسويد وكوريا، ما يعكس الإقبال الكبير والحضور الواسع للمعرض على مستوى العالم. وتتمتع شركات تصنيع اليخوت الفاخرة، بمكانة مرموقة بين ما يزيد على 200 شركة مصنعة ضمن المعرض، كما يشارك تسعة من أعضاء جمعية صانعي اليخوت الفاخرة في المعرض، ما يسلط الضوء على التزام الفعالية بإتاحة الفرصة لتمثيل أهم شركات التصنيع حول العالم. وتحتضن سواحل منطقة الشرق الأوسط حالياً 12.6 % من أساطيل اليخوت الفاخرة في العالم، وهي نسبة مرشحة للارتفاع بشكل كبير، لا سيما مع التوقعات التي تشير إلى نمو سوق اليخوت في المنطقة من 306 ملايين دولار أمريكي في عام 2022 إلى 481 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، وفي ضوء التوقعات بنمو نسبة عدد الأفراد من أصحاب الثروات في دبي بنسبة 39 % بحلول عام 2026، يؤدي المعرض دوراً محورياً في تسريع عمليات البيع ضمن قطاع اليخوت على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

400 علامة جديدة

وتنضم 400 شركة وعلامة تجارية جديدة إلى الجهات العارضة الأساسية في المعرض السنوي المرموق، بما فيها إم تي إم البحرية، التي تستعرض جت سكي من طراز سي دوو، وفريق سيجاريت ريسينج، الذي يعتزم إطلاق يخت السباقات الجديد من الولايات المتحدة، وباغلييتو، التي حصلت على عضوية جمعية بناة اليخوت الفاخرة مؤخراً. ونجح المعرض، خلال دوراته الثلاثين، في توفير منصة إطلاق رائدة على الصعيدين العالمي والإقليمي لأفخم اليخوت على مستوى العالم.

وانضم إلى سعيد حارب خلال اللقاء الصحفي للفعالية، كل من عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة شمال القابضة، الشركة المالكة والمطورة لدبي هاربر، إلى جانب نعمان الحكيم، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة الأميري القابضة، وعبير الشعالي، الرئيس التنفيذي لشركة جلف كرافت، بالإضافة إلى بريت نوبل، الشريك المؤسس لشركة سان سيكر جلف وشركة بوش آند نوبل ؛ وأسماء الشريف، مساعدة نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، وتريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي، إدارة الفعاليات، مركز دبي التجاري العالمي.

وقال عبدالله بن حبتور: يسرنا الاحتفال بالذكرى الثلاثين لمعرض دبي العالمي للقوارب، وأن نكون جزءاً من إرثه العريق. إن منطقة دبي هاربر المرموقة ومتعددة الجوانب تمثل الوجهة الأمثل لاستضافة المعرض، الذي يُعد الفعالية الأبرز في قطاع الملاحة البحرية، حيث يوفر دبي هاربر البيئة الأمثل والمرافق الممتازة لعشاق اليخوت والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، نظراً لكونه المرسى الأكبر والوحيد المجهز لاستقبال اليخوت الفاخرة.

وقالت عبير الشعالي، المتحدثة باسم شركة جلف كرافت، الشركة الإماراتية في صناعة اليخوت الفاخرة، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها: نتطلع إلى انطلاق النسخة الثلاثين من معرض دبي العالمي للقوارب، الذي يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لنا بوصفه منصة العرض الرئيسية لشركة جلف كرافت، ونستعد هذا العام لاستعراض مجموعة متنوعة من القوارب، بما في ذلك إطلاق القوارب الجديدة والمشاريع الخاصة بعلامتنا التجارية.

وقال نعمان الحكيم من مجموعة الأميري القابضة: بصفتنا إحدى الجهات العارضة التي شاركت في المعرض منذ بدايته، فإننا ندرك تأثيره الكبير في تعزيز قطاع الملاحة البحرية على الصعيد الإقليمي، وسنستعرض هذا العام خمسة من أفضل يخوتنا التي تحظى بإقبال كبير، بما في ذلك عرض يخت أزيموت 53 فلاي للمرة الأولى، ويخت أزيموت إس 7 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بريت نوبل: أظهر معرض دبي العالمي للقوارب تطوراً ونمواً هائلاً منذ انطلاقه، ونعتزم في دورة هذه العام الكشف عن أربعة يخوت جديدة على الصعيد الإقليمي، وانطلاقاً من كوننا شركة بريطانية رائدة في صناعة القوارب عالية الأداء، توفر لنا الفعالية نقطة انطلاق لتعزيز حضور علامتنا في السوق، وتعزيز قدرات الإمارة الواعدة للنمو، واستقطاب المزيد من الأفراد الأثرياء.

ويمثل المؤتمر السنوي لليخوت الترفيهية الذي ينعقد في 27 فبراير، بمثابة الإعلان الرسمي لمعرض دبي العالمي للقوارب، حيث يستضيف أكثر من 100 من أبرز قادة القطاع من جميع أنحاء العالم لتسليط الضوء على أبرز العناوين المتصلة، بما في ذلك الابتكار والتنظيم والاستدامة ومستقبل القطاع.

وينطلق معرض دبي العالمي للقوارب يوم 28 فبراير الحالي ويستمر حتى 3 مارس المقبل في دبي هاربر، ويوفر في دورته الثلاثين منصة استثنائية لاستضافة خبراء القطاع، وعشاق القوارب الفاخرة ونمط الحياة البحرية، ويدعوهم لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات في القطاع البحري.

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