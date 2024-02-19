«داماك» تطلق برج «ذا سفاير» على شارع الشيخ زايد بدبي

أعلنت داماك العقارية عن إطلاق برج ((ذا سفاير))، وهو الإطلاق الثالث والأخير ضمن سلسلة أبراج ((صفا)).

ويقع ((ذا سفاير)) على شارع الشيخ زايد بدبي، ويتمتع بإطلالات على قناة دبي المائية وأفق دبي، كما يجاور كلا المشروعين السابقين من مشاريع داماك، ((صفا ون دي جريسوغونو)) و((صفا تو دي جريسوغونو)). وهو قريب أيضاً من منطقة الجميرا ووسط المدينة ((داون تاون دبي)) وعلى بعد خطوات من حديقة الصفا. كما يمكن للسكان أيضاً استكشاف العروض في سيتي ووك وبوكس بارك على بعد لحظات من ((ذا سفاير)) بالإضافة إلى شاطئ الجميرا.

ويوفر ((ذا سفاير)) أسلوب معيشة يجمع بين المرافق العصرية الفاخرة ووسائل الراحة الترفيهية، حيث ترحب حلقة غامرة من الضوء بالمقيمين والزوار فور دخولهم إلى ردهة البرج، كما يمكنهم الاسترخاء في حوض السباحة من طراز إنفينيتي، والاستمتاع بالإطلالات على حديقة الصفا والمياه في منطقة ((البوديوم)). وتتوفر أيضاً مساحات مشتركة للعمل في الدور العلوي، محاطة بالمساحات الخضراء ونباتات دوار الشمس، وحجرات زجاجية لكسر الروتين اليومي.

كما يضم البرج حديقة طيور الكناري التي تقع بجوار مساحات العمل المشتركة، بينما يمكن لعشاق اللياقة البدنية ممارسة التمارين والحفاظ على نشاطهم في مضمار الجري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى مركز اللياقة البدنية الداخلي.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في شركة داماك العقارية: ((يعزز إطلاق برج ((ذا سفاير))، وهو البرج الثاني الذي نعلن عنه خلال الربع الأول من عام 2024، التزامنا بتلبية الطلب المستمر على الوحدات السكنية الفاخرة)).

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