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باريس تستدعي السفير الروسي على خلفية وفاة أليكسي نافالني في سجنه

2/19/2024 7:19:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الإثنين استدعاء سفير روسيا لدى فرنسا على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه.

وقال الوزير الذي يجري زيارة للأرجنتين "طلبت استدعاء السفير الروسي اليوم عند الساعة 18,30" (بتوقيت باريس)، معتبرا أن "نظام (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أظهر مرة جديدة طبيعته الحقيقية".

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