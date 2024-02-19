باريس تستدعي السفير الروسي على خلفية وفاة أليكسي نافالني في سجنه

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الإثنين استدعاء سفير روسيا لدى فرنسا على خلفية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في سجنه.
وقال الوزير الذي يجري زيارة للأرجنتين "طلبت استدعاء السفير الروسي اليوم عند الساعة 18,30" (بتوقيت باريس)، معتبرا أن "نظام (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين أظهر مرة جديدة طبيعته الحقيقية".
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