الدوري الانجليزي.. إيفرتون يفلت من منطقة الهبوط بالتعادل 1-1 مع بالاس

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل أمادو أونانا هدفا ليتعادل إيفرتون 1-1 مع كريستال بالاس على ملعب جوديسون بارك ليهرب الفريق من منطقة الهبوط للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.
وأقيمت المباراة أمام أنظار أوليفر جلاسنر المدرب الجديد لكريستال بالاس الذي سيتولى المهمة خلفا للمدرب روي هودجسون الذي أعلن النادي رحيله عن المنصب في وقت سابق اليوم.
ومنح جوردان أيو التقدم لكريستال بالاس في الدقيقة 66.
لكن أونانا استطاع إدراك التعادل بعدما ارتقى عاليا ليقابل ركلة ركنية ويحولها نحو الشباك.
وكانت المباراة بلا فرص تقريبا لكنها جعلت إيفرتون فريق المدرب شون دايك يغادر منطقة الهبوط ويتقدم للمركز 17 متفوقا على لوتون تاون الذي يحتل أول مراكز الهبوط.
ولدى إيفرتون 20 نقطة من 25 مباراة، وهو نفس رصيد لوتون تاون الذي خاض مباراة أقل.
ويحتل بالاس المركز 15 متقدما بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.
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