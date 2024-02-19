الدوري الانجليزي.. إيفرتون يفلت من منطقة الهبوط بالتعادل 1-1 مع بالاس

سجل أمادو أونانا هدفا ليتعادل إيفرتون 1-1 مع كريستال بالاس على ملعب جوديسون بارك ليهرب الفريق من منطقة الهبوط للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين.

وأقيمت المباراة أمام أنظار أوليفر جلاسنر المدرب الجديد لكريستال بالاس الذي سيتولى المهمة خلفا للمدرب روي هودجسون الذي أعلن النادي رحيله عن المنصب في وقت سابق اليوم.

ومنح جوردان أيو التقدم لكريستال بالاس في الدقيقة 66.

لكن أونانا استطاع إدراك التعادل بعدما ارتقى عاليا ليقابل ركلة ركنية ويحولها نحو الشباك.

وكانت المباراة بلا فرص تقريبا لكنها جعلت إيفرتون فريق المدرب شون دايك يغادر منطقة الهبوط ويتقدم للمركز 17 متفوقا على لوتون تاون الذي يحتل أول مراكز الهبوط.

ولدى إيفرتون 20 نقطة من 25 مباراة، وهو نفس رصيد لوتون تاون الذي خاض مباراة أقل.

ويحتل بالاس المركز 15 متقدما بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.



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