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أتليتك بلباو يهزم جيرونا 3-2 ويحرمه من مطاردة الصدارة في الدوري الإسباني

2/19/2024 7:19:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقت أمال جيرونا في مطاردة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم ضربة جديدة، وذلك بعدما خسر الفريق أمام مضيفه أتليتك بلباو 2 /3، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.

وتجمد رصيد جيرونا عند 56 نقطة، بفارق ست نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، فيما رفع أتليتك بلباو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم بلباو في الدقيقة الثانية عن طريق ألكس برنجوير، قبل أن يدرك فيكتور تسيهانكوف التعادل لجيرونا في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 56 عاد برنجوير ليسجل الهدف الثاني له ولبلباو، وأضاف زميله إيناكي ويليامز الهدف الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يسجل إريك جارسيا هدف جيرونا الثاني في الدقيقة 75.


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