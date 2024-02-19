أتليتك بلباو يهزم جيرونا 3-2 ويحرمه من مطاردة الصدارة في الدوري الإسباني

(MENAFN
- Al-Bayan)
تلقت أمال جيرونا في مطاردة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم ضربة جديدة، وذلك بعدما خسر الفريق أمام مضيفه أتليتك بلباو 2 /3، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 25 من المسابقة.
وتجمد رصيد جيرونا عند 56 نقطة، بفارق ست نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، فيما رفع أتليتك بلباو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس.
وتقدم بلباو في الدقيقة الثانية عن طريق ألكس برنجوير، قبل أن يدرك فيكتور تسيهانكوف التعادل لجيرونا في الدقيقة 49.
وفي الدقيقة 56 عاد برنجوير ليسجل الهدف الثاني له ولبلباو، وأضاف زميله إيناكي ويليامز الهدف الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يسجل إريك جارسيا هدف جيرونا الثاني في الدقيقة 75.
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