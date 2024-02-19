في لحظة جنون درامية.. سمكة قرش بيضاء تقتل نفسها في مشهد مرعب

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتلت سمكة قرش بيضاء نفسها بعد محاولتها اقتحام قفص غواص في جزر المالديف في لحظة هياج وجنون.
وأظهرت لقطات فيديو تقشعر لها الأبدان الوحش الأبيض وهو يسبح بشراسة نحو القفص قبل أن ينقطع رأسه بين القضبان المعدنية عندما حاول القرش دخول القفص ومن ثم غرق في قاع المحيط.
وتحولت منطقة غرق القرش إلى شلال من اللون الأحمر بعد محاولاته اليائسة حيث أخذ يتلوى لتحرير نفسه.
وشوهد بعد ذلك جسد القرش الأبيض الضخم جثة هامدة تتدلى إلى قاع المحيط.
وحصد المقطع الصادم على موقع إكس تويتر سابقاً أكثر من 13 مليون مشاهدة، مع شعور بعض المستخدمين بالرعب.
وكتب أحدهم: "هذا فظيع، أتمنى أن يصلحوا القفص حتى لا تعلق أسماك القرش بهذا الشكل مرة أخرى".
وأضاف آخر: "أشعر أن القضبان لا ينبغي أن تحتوي على فجوة كبيرة فيها، بالنسبة للناس أيضًا وليس فقط لأسماك القرش".
وعلق مستخدم ثالث: "أشعر بالسوء تجاه سمكة القرش، فمن الواضح أنها كانت تكافح من أجل الحصول على الحرية، لا أقول أنني أتمنى أنيموت الناس، لكنهم السبب المباشر لوفاة يمكن الوقاية منها."
وبحسب التقارير، وقع الهجوم مؤخرًا في جزر المالديف وشارك فيه غواصون ليس لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع
أسماك القرش .
MENAFN19022024000110011019ID1107872191
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.