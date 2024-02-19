في لحظة جنون درامية.. سمكة قرش بيضاء تقتل نفسها في مشهد مرعب

قتلت سمكة قرش بيضاء نفسها بعد محاولتها اقتحام قفص غواص في جزر المالديف في لحظة هياج وجنون.

وأظهرت لقطات فيديو تقشعر لها الأبدان الوحش الأبيض وهو يسبح بشراسة نحو القفص قبل أن ينقطع رأسه بين القضبان المعدنية عندما حاول القرش دخول القفص ومن ثم غرق في قاع المحيط.

وتحولت منطقة غرق القرش إلى شلال من اللون الأحمر بعد محاولاته اليائسة حيث أخذ يتلوى لتحرير نفسه.

وشوهد بعد ذلك جسد القرش الأبيض الضخم جثة هامدة تتدلى إلى قاع المحيط.

وحصد المقطع الصادم على موقع إكس تويتر سابقاً أكثر من 13 مليون مشاهدة، مع شعور بعض المستخدمين بالرعب.

وكتب أحدهم: "هذا فظيع، أتمنى أن يصلحوا القفص حتى لا تعلق أسماك القرش بهذا الشكل مرة أخرى".



وأضاف آخر: "أشعر أن القضبان لا ينبغي أن تحتوي على فجوة كبيرة فيها، بالنسبة للناس أيضًا وليس فقط لأسماك القرش".

وعلق مستخدم ثالث: "أشعر بالسوء تجاه سمكة القرش، فمن الواضح أنها كانت تكافح من أجل الحصول على الحرية، لا أقول أنني أتمنى أنيموت الناس، لكنهم السبب المباشر لوفاة يمكن الوقاية منها."

وبحسب التقارير، وقع الهجوم مؤخرًا في جزر المالديف وشارك فيه غواصون ليس لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع

أسماك القرش .