البرازيل تستدعي سفيرها لدى إسرائيل وسط خلاف بعد تعليقات لولا بشأن غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
استدعت البرازيل سفيرها لدى إسرائيل التي قالت من جانبها إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا غير مرحب به لديها وسط خلاف دبلوماسي بسبب تشبيهه حرب إسرائيل الحالية على غزة بمعاملة هتلر لليهود.
وأكدت وزارة الخارجية البرازيلية الاثنين اتخاذ إجراءات منها استدعاء السفير الإسرائيلي لإجراء محادثات، وذلك بعد أن وجه مسؤولون إسرائيليون توبيخاً رسمياً لسفير البرازيل في إسرائيل بعد تصريحات لولا يوم السبت.
وقال لولا للصحفيين خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس ابابا "ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لا مثيل له في لحظات تاريخية أخرى. في الواقع، حدث ذلك حينما قرر هتلر قتل اليهود".
وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق الاثنين أن الرئيس البرازيلي سيظل "شخصا غير مرغوب فيه" في إسرائيل حتى يتراجع عن تعليقاته.
وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس أن الوزير قال لسفير البرازيل "لن ننسى ولن نغفر. إنه هجوم خطير معاد للسامية. باسمي وباسم مواطني إسرائيل - فلتبلغ الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع (عما قال)".
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إنها ستستدعي سفير إسرائيل لدى البرازيل دانيال زونشايني لاجتماع في ريو دي جانيرو حيث يحضر كبير الدبلوماسيين البرازيليين اجتماعا لدول مجموعة العشرين.
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