البرازيل تستدعي سفيرها لدى إسرائيل وسط خلاف بعد تعليقات لولا بشأن غزة

استدعت البرازيل سفيرها لدى إسرائيل التي قالت من جانبها إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا غير مرحب به لديها وسط خلاف دبلوماسي بسبب تشبيهه حرب إسرائيل الحالية على غزة بمعاملة هتلر لليهود.

وأكدت وزارة الخارجية البرازيلية الاثنين اتخاذ إجراءات منها استدعاء السفير الإسرائيلي لإجراء محادثات، وذلك بعد أن وجه مسؤولون إسرائيليون توبيخاً رسمياً لسفير البرازيل في إسرائيل بعد تصريحات لولا يوم السبت.

وقال لولا للصحفيين خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس ابابا "ما يحدث في قطاع غزة للشعب الفلسطيني لا مثيل له في لحظات تاريخية أخرى. في الواقع، حدث ذلك حينما قرر هتلر قتل اليهود".

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق الاثنين أن الرئيس البرازيلي سيظل "شخصا غير مرغوب فيه" في إسرائيل حتى يتراجع عن تعليقاته.

وذكر بيان صادر عن مكتب كاتس أن الوزير قال لسفير البرازيل "لن ننسى ولن نغفر. إنه هجوم خطير معاد للسامية. باسمي وباسم مواطني إسرائيل - فلتبلغ الرئيس لولا بأنه شخص غير مرغوب فيه في إسرائيل حتى يتراجع (عما قال)".

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إنها ستستدعي سفير إسرائيل لدى البرازيل دانيال زونشايني لاجتماع في ريو دي جانيرو حيث يحضر كبير الدبلوماسيين البرازيليين اجتماعا لدول مجموعة العشرين.

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