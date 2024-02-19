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صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 29 ألف قتيل

2/19/2024 7:19:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلنت وزارة الصحة
الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الإثنين ، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفا و92
قتيلا و69 ألفا و28 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك"، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و 145 إصابة خلال الـ
24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 136 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

وأضافت أن أكثر من 69 ألف شخص أصيبوا في غزة.

وفي حين أنه لا يمكن التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، فإن الأمم المتحدة والمراقبين الآخرين يعتبرونها موثوقة. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن غالبية القتلى كانوا من النساء والأطفال.

ويعتقد أن العديد من الجثث لا تزال مدفونة تحت المباني المنهارة.

وقال هرتسي هاليفي، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، مؤخرا إن الجيش "قضى على أكثر من 10 آلاف إرهابي في قطاع غزة حتى الآن، بما في ذلك العديد من القياديين".

وأبدت منظمة الصحة العالمية قلقها بشكل خاص تجاه مستشفى ناصر المحاصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتقول إن 14 مريضا في حالة خطيرة نقلوا إلى عيادات أخرى في المنطقة لكن أكثر من 180 مريضا ما زالوا في الموقع.

وجاء في بيان للمنظمة: "لا يزال المستشفى يعاني من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية والأكسجين. لا توجد مياه صنابير ولا كهرباء، باستثناء مولد احتياطي يحافظ على بعض الآلات المنقذة للحياة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتايناهو قال الإثنين إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة العسكرية على جميع الأراضي الفلسطينية، حتى إذا ما تم الاتفاق على حل الدولتين.

وقال نتانياهو في رسالة بالفيديو: "على أي حال، مع أو بدون تسوية دائمة، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع المناطق غرب نهر الأردن"، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتضغط واشنطن من أجل حل الدولتين كوسيلة لإنهاء كل من حرب غزة الحالية والصراع المستمر منذ عقود في الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى، بنى نتانياهو حياته السياسية الطويلة إلى حد كبير على معارضته المعلنة لحل الدولتين وكرر هذا الموقف.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي أول جلسة استماع لها يوم الاثنين حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي عمدا منذ عقود من خلال احتلال الأراضي الفلسطينية.

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