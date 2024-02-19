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مزارعو الأنديز يحيون تقنية قديمة لمواجهة أزمة المناخ

2/19/2024 7:15:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من السماء تبدو كأنها أنماط دائرية ضخمة صنعتها كائنات فضائية، لكنها في الواقع تقنية قديمة أحياها مزارعون لمحاربة أزمة المناخ على هضاب بونو بجبال الأنديز على الحدود بين الپيرو وبوليفيا.
يقول المزارع سيزار كوتيبا (42 عاما) في سهول أكورا الرطبة، وهي قرية تقع على ارتفاع 3812 مترا قرب بحيرة تيتيكاكا لوكالة فرانس برس إن هذه التقنية الزراعية المسماة «وارو وارو» وهي كلمة في لغة الكتشوا تعني «قمامة»: «مفيدة جدا في فترات الجفاف والصقيع».
وداخل دائرة تجري فيها المياه بقنوات يبلغ عمقها مترا، منصات مستطيلة تزع فيها الشتلات. وفي القنوات تمتص المياه حرارة الشمس خلال النهار وتطلقها في الليل عندما تنخفض درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر.
ويوضح عالم الآثار فيلكو ماروسيك من وزارة الثقافة في منطقة بونو «مكنت مهارة المستوطنين قبل الإسبان من تطوير هذه التكنولوجيا التي تحقق أقصى استفادة من القدرة المائية للمنطقة ومن فترات الأمطار». ويضيف أن تربة المرتفعات فقيرة وجافة وغير مواتية للنشاط الزراعي. لكن بفضل هذه التقنية «التي تجعل مكافحة الصقيع وتخصيب التربة وتوليد مناخات محلية أمورا ممكنة»، يحصد المزارعون محاصيل البطاطا والكينوا.
وتعود أصول «وارو وارو» إلى ألفي عام في منطقة أيمارا، لكن إمبراطورية الإنكا (في القرن الخامس عشر الميلادي) توقفت عن استخدامها. ويوضح ماروسيك أن إعادة بنائها بدأت في التسعينات.
من جهته، يقول غاستون كيسبي، وهو مهندس زراعي يبلغ 43 عاما، إن فوائد هذا النظام مهمة للغاية نظرا للتغيرات المناخية غير المتوقعة بسبب احترار المناخ.

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