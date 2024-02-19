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نجاح إطلاق مسبار ياباني لرصد النفايات الفضائية

2/19/2024 7:15:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة يابانية، أنها نجحت في إطلاق ما وصفته بأنه أول مركبة فضائية تتولى رصد قطع «النفايات الفضائية» الآخذ عددها في التزايد في المدار، حيث يمكن أن تكون خطرة. وأوضحت شركة «استروسكايل» Astroscale اليابانية الخاصة، أن مهمة المسبار الذي سمي «أدراس- جاي» Adras-J (اختصارا لعبارة Active Debris Removal by Astroscale-Japan) تتمثل في العثور على قطع حطام الصاروخ الياباني H-IIA التي تطفو في الفضاء منذ 15 عاما، والعمل على فحصها.
وقد أطلق المسبار أمس الأول من نيوزيلندا.
ونقل بيان عن رئيس المشروع إيجيرو أتاراشي قوله إن المسبار «جاهز لبدء عملياته» بعدما أجرى اتصالات بمركز التحكم الأرضي.
ولا يعرف الموقع المداري الدقيق للطبقة العليا من صاروخ H-IIA الذي أطلقته وكالة الفضاء اليابانية («جاكسا») عام 2009، وهو بحجم حافلة، لكن سيتم تحديد موقعه باستخدام بيانات المراقبة من الأرض.
وتتراكم النفايات منذ بداية عصر الفضاء كالأقمار الاصطناعية المستهلكة وقطع الصواريخ وحطام الاصطدامات، لكن المشكلة اتسعت وتسارعت في العقود الأخيرة.
وأشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية، إلى أن في المدار نحو مليون قطعة يفوق قياسها سنتيمترا واحدا، هي عبارة عن حطام أقمار اصطناعية أو صواريخ يكفي حجمها تاليا «لتعطيل مركبة فضائية».

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