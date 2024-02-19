بالفيديو إحباط تهريب 150 كيلو غرام حشيش بقيمة ربع مليون دينار

بالفيديو إحباط تهريب 150 كيلو غرام حشيش بقيمة ربع مليون دينار
التاريخ
2/19/2024 7:15:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط شخصين وبحوزتهما نحو 150 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة حاولا إدخالها إلى البلاد، وتقدر قيمتها السوقية بربع مليون دينار. وبمواجهة المتهمين اعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
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