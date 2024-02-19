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بالفيديو إحباط تهريب 150 كيلو غرام حشيش بقيمة ربع مليون دينار

2/19/2024 7:15:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط شخصين وبحوزتهما نحو 150 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة حاولا إدخالها إلى البلاد، وتقدر قيمتها السوقية بربع مليون دينار. وبمواجهة المتهمين اعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

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