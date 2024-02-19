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تأجيل ليلة عبدالكريم عبدالقادر في موسم الرياض

2/19/2024 7:15:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
نظراً للظروف الصحية لـ «سفير الأغنية الخليجية» الفنان القدير عبدالله الرويشد، تم تأجيل حفل «ليلة وداعية» للفنان الكبير الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان مقررا إقامته 23 الجاري ضمن أنشطة «موسم الرياض»، حيث يشارك فيه الرويشد بالغناء مع نخبة من نجوم الكويت والخليج مثل: نبيل شعيل، نوال، أحلام، أصيل أبوبكر، ماجد المهندس، مساعد البلوشي، ومطرف المطرف.
وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تأجيل الحفل، وغرد عبر حسابه على منصة «إكس»: «تنويه.. نظرا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر والذي كان مقررا في تاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى إشعار آخر، تمنياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل».
«الأنباء» تتمنى الشفاء العاجل لـ «سفير الأغنية الخليجية» الفنان القدير عبدالله الرويشد، وأن يلبسه الله ثوب الصحة والعافية.. ما تشوف شر (أبو خالد).

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