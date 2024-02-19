تأجيل ليلة عبدالكريم عبدالقادر في موسم الرياض

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
نظراً للظروف الصحية لـ «سفير الأغنية الخليجية» الفنان القدير عبدالله الرويشد، تم تأجيل حفل «ليلة وداعية» للفنان الكبير الراحل عبدالكريم عبدالقادر، والذي كان مقررا إقامته 23 الجاري ضمن أنشطة «موسم الرياض»، حيث يشارك فيه الرويشد بالغناء مع نخبة من نجوم الكويت والخليج مثل: نبيل شعيل، نوال، أحلام، أصيل أبوبكر، ماجد المهندس، مساعد البلوشي، ومطرف المطرف.
وأعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن تأجيل الحفل، وغرد عبر حسابه على منصة «إكس»: «تنويه.. نظرا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر والذي كان مقررا في تاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى إشعار آخر، تمنياتنا لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل».
«الأنباء» تتمنى الشفاء العاجل لـ «سفير الأغنية الخليجية» الفنان القدير عبدالله الرويشد، وأن يلبسه الله ثوب الصحة والعافية.. ما تشوف شر (أبو خالد).
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