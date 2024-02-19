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الشؤون نظمت عز وفخر 2 حريصون على المشاركة بالأعياد

2/19/2024 7:15:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
برعاية وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود وحضور وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، نظمت إدارة العلاقات العامة معرض «عز وفخر 2» الذي يهدف إلى تعريف الجمهور بالخدمات المقدمة ومشاركتهم الاحتفالات الوطنية، وذلك بمشاركة وزارات المالية والتجارة والعدل.
وفي تصريح على هامش الفعالية التي شهدها مجمع الوزارات، أشاد وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري بجهود إدارة العلاقات العامة وحسن التنظيم، مؤكدا حرص وزارة الشؤون على المشاركة السنوية في الاحتفالات بالأعياد الوطنية وإقامة العديد من الأنشطة احتفالا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الكويتيين والقيام بدور توعوي للتعريف بالخدمات التي تقدمها الوزارة.
وتقدم ساري بالشكر إلى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أحمد العنزي وجميع الموظفين على حسن تنظيم المعرض، مثمنا المشاركة الفاعلة للجهات الحكومية المختلفة.
بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة أحمد العنزي انه للعام الثاني على التوالي تقوم العلاقات العامة بتنظيم هذا المعرض تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية بهدف إبراز دور إدارات الوزارة بأفضل صورة ممكنة وبطريقة أقرب للجمهور وفق استراتيجية الإدارة لاستخدام أفضل الطرق لتعزيز التواصل مع الجمهور. وأوضح العنزي أن المعرض هذا العام شهد مشاركة العديد من الجهات الحكومية لعرض خدماتها وطريقة الاستفادة منها متقدما بالشكر لكل الجهات المشاركة وموظفي إدارة العلاقات العامة على جهودهم الكبيرة في إنجاح المعرض الذي شهد إقبالا كبيرا من الجمهور.

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