البلدي لإيجاد رؤية متكاملة لمعالجة أوضاع عربات الـ فود ترك



ثامر المطيري: ترخيص 3600 عربة «فود ترك» ولا بد من تغليظ عقوبات المخالفين

الموافقة على طلب «الصحة» تخصيص موقع مركز الخيران الصحي في القطعة «1» إعادة تخصيص موقع منتجات زراعية في «السالمية» لصالح وزارة المالية بصفة دائمة



بداح العنزي

دعا أعضاء المجلس البلدي خلال جلسة أمس برئاسة عبدالله المحري إلى ضرورة وجود رؤية متكاملة لتنظيم عمل عربات «الفود ترك» ومعالجة أوضاع العربات في ظل الانتشار الكبير لها في المناطق السكنية، حيث أكد العضو فهد العبدالجادر ان الوضع يحتاج إلى ترتيب بحيث لا يضر الأهالي ويساهم في تشجيع الشباب، مشيدا بتجربة قطر والإمارات العربية المتحدة في هذا الجانب.

وشدد نائب المدير العام لشؤون بلديتي الجهراء والعاصمة م.ثامر المطيري على تغليظ العقوبات بحق أصحاب العربات المخالفة، مؤكدا ان هناك اكثر من 3600 ترخيص عربة متنقلة، وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا ثم انتقل المجلس للتصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس، وناقش توصيات لجنة الأحمدي، حيث وافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة 1 بمنطقة الصباحية.

كما وافق المجلس علي طلب وزارة الصحة تخصيص موقع مركز الخيران الصحي ضمن منطقة الخيران قطعة 1 بمساحة 6500م2 بأبعاد 100م × 65م شريطة توفير 60 موقفا للسيارات ضمن حدود الموقع حسب الأنظمة المتبعة، وعدم استغلال الموقع استغلالا تجاريا، وتخويل الإدارة المختصة زحزحة وتعديل أبعاد الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحة المقررة، حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك أثناء التثبيت، والتنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام بشروطها، إن وجدت، وذلك قبل التنفيذ.

مردم القرين

وبحث المجلس طلب الهيئة العامة للبيئة إعادة تخصيص موقع القرين لردم النفايات ضمن منطقة العدان في القطعة 5 بمحافظة مبارك الكبير لبلدية الكويت مع تعديل المساحة.

وقال نائب الرئيس خالد المطيري: نقدر ان المبلغ المطلوب كبير ولكن المردم أصبح الآن في منتصف المنطقة مما يؤثر على السكان في ظل التمدد العمراني وهذا غير مقبول ان تتم إعادة الموضوع للبلدية والكل يتحمل المسؤولية تجاه هذا الأمر.

وعقب مدير إدارة البيئة في البلدية م.عدنان سيد قائلا: ان هناك اهتماما كبيرا لإعادة تأهيل المرادم وهي أولوية لدى البلدية وتم إدراجها ضمن الميزانية الجديدة بانتظار موافقة وزارة المالية.

من جانبه، شدد العضو م.إسماعيل بهبهاني على ضرورة ان تكون هناك رؤية واضحة من البلدية بشأن الأرض.

وأكد م.عدنان سيد أن لدى البلدية رؤية واضحة بشأن الموقع تتمثل في إعادة إصلاحه.

وأضاف خالد المطيري: كل عام يتم التأجيل لعدم وجود ميزانية لهذا الموضوع، ولذلك لا بد أن تتعهد البلدية بإصلاح الأرض وتأهيلها.

من جانبها، أوضحت نائب المدير العام لقطاع المشاريع م.ميساء بوشهري ان المرادم من اختصاص البلدية ومن المفترض ان يعود الموقع للبلدية وسيتم إدراجه ضمن الميزانية لبدء عملية إصلاحه.

وتساءلت العضوة م.منيرة الأمير عن الدراسة الاستشارية للموقع خاصة انه قد مضى له سنوات طويلة دون تأهيل.

وبين م.عدنان سيد ان هناك دراسة استشارية ومنظومة متكاملة تتضمن الحلول وفق برنامج زمني لكل مرحلة.

من ناحيتها، قالت م.علياء الفارسي انه تمت الموافقة في لجنة محافظة مبارك الكبير على طلب الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت بخصوص إعادة تخصيص موقع القرين لردم النفايات لصالح بلدية الكويت وتعديل حدود الموقع بما لا يتعارض مع حرم الطريق (شارع الغوص).

ودعت الفارسي الى معالجة وتأهيل جميع مرادم الكويت المغلقة والبدء الجاد بمشاريع الاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها، مشيرة إلى ان موقع المشروع مساحته أكبر من 750 ألف متر مربع، ويعتبر ملوثا وتشتعل فيه الحرائق بشكل ذاتي بسبب تراكم غاز الميثان في التربة، ويمكن الإحساس بالتلوث من خلال انتشار الروائح الكريهة وخاصة عند المنازل المجاورة، ولذلك يجب الإسراع بطرح المشروع لاستثمار الأرض والحفاظ على صحة الناس ولن أقبل بالسماح بالإضرار بالبشر بهذه الملوثات.

ولفتت إلى أن هناك دراسة استشارية جاهزة لتأهيل ومعالجة وتشغيل الموقع حسب إفادة الجهاز التنفيذي، ويجب الإسراع بطرح المشروع وإدراج ميزانيته.

ووافق المجلس على الطلب مع تعديل حدود الموقع بما لا يتعارض مع حرم الطريق شارع الغوص وتقليص المساحة لتصبح 754961 مترا مربعا شريطة تخويل الإدارات المختصة زحزحة وتعديل الموقع.

ووافق المجلس على الشكوى المقدمة من أهالي منطقة الدسمة قطعة 5 ضد مدرسة أسرار القبندي الخاصة لهدمهم سور المدرسة وفتح باب دون إذن البلدية.

كما وافق على كتاب بعض سكان منطقة الفردوس قطعة 9 بشأن الاعتراض على الاقتراح بتخصيص مواقف سيارات بالساحة أمام منازل السكن الخاص بالمنطقة، وأقر طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص توسعة لموقع خزان تجميع مياه الأمطار ضمن منطقة العارضية استعمالات حكومية ومساري ربط لتصريف مياه الأمطار.

ووافق المجلس البلدي علي طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع مؤقت للسوق المركزي ضمن منطقة الفردوس قطعة رقم 9.

واعتمد «البلدي» محضر الاجتماع الأول للجنة ذوي الإعاقه بتزكية م.فرح الرومي رئيسا للجنة.

وحفظ المجلس ما يلي:

٭ الاقتراح المقدم من العضو م.فرح الرومي بشأن دور المكاتب الهندسية في الإشراف على أعمال البناء.

٭ سؤال العضوة م.فرح الرومي بشأن إجراءات إصدار كتاب إنهاء إشراف مكتب هندسي.

٭ سؤال العضوة م.فرح الرومي بشأن دور المكاتب الهندسية في الإشراف على أعمال البناء.

٭ الاقتراح المقدم من العضوة م.علياء الفارسي بشأن الاختناق المروري في منطقتي الجابرية والسرة.

ووافق المجلس علي اقتراح العضو ناصر الجدعان بشأن استحداث استدارة على طريق شارع ناصر المبارك، وأقر الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال، بشأن استحداث التفاف عكسي في منطقة الرميثية السكنية، كما وافق على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص الموقع المقرر لشركة المنتجات الزراعية الغذائية بمنطقة السالمية بصفة دائمة بدلا من الصفة المؤقتة لصالح الوزارة.

كما وافق المجلس علي طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص وتثبيت موقع بناء محطة تحويل الثانوية بمساحة 12م × 7م في منطقة مشرف قطعة 6 محطة رقم 2.

وأقر طلب وزارة الكهرباء تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بأبعاد 12.5م × 16.5م في منطقة مشرف بالقطعة 6 محطة رقم 5، وتعديل وضع عدد من القسائم ومحولين بمنطقة الصديق قطعة 4 وفقا الأحكام القانون 40 لسنة 1978 بشأن تنظيم القطع التنظيمية.

وأقر الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن مد الشارع التخديمي الموازي لشارع 85 بمنطقة الشامية قطعة 8.

«الفود ترك»

ووافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال بناء على طلب الأعضاء فهد العبدالجادر م.إسماعيل بهبهاني وم.علياء الفارسي وناصر الجدعان وخالد المطيري، وذلك لمناقشة مشكلة تواجد سيارات الفود ترك في المناطق السكنية وعدم وجود رؤية متكاملة لا تضر الأهالي وتشجع الشباب.

وقال العضو فهد العبدالجادر: مشكلة الفود ترك تضر الأهالي لأنه لا يوجد ترتيب خاص في مشاركة العديد من جهات الدولة في اجتماع لتنظيم الوضع وإعداد دراسة باللجنة القانونية والمالية لرفع تصور واضح خاصة في وجود نماذج رائعة في قطر والإمارات.

وبين ناصر الجدعان أن هناك آلاف التراخيص لعربات الفود ترك ولكن للأسف تجدها بكل موقع لذلك لا بد من تنظيمها تشجيعا للشباب، خاصة ان بعض المناطق تنقصها خدمات.

وقال م.ثامر المطيري انه في حالة عدم وجود ترخيص يتم نقل المركبة إلى موقع الحجز ومن ثم يتم الإفراج عنها.

واستغرب ناصر الجدعان من إجراءات البلدية بعد سحب السيارات ومن ثم لا يمكن ان يفرج عن السيارة إلا بعد 10 أيام.

وذكر م.ثامر المطيري أن عملية تسجيل المخالفات تحتاج الى وقت كاف بالتنسيق مع عدد من الجهات مثل وزارتي الداخلية والتجارة ولا يمكن الإفراج عن السيارة فورا لأن ذلك يساعد على تكرار المخالفة، خاصة ان المشاكل مستمرة ولا بد من تغليظ العقوبات لمنع تكرار المخالفات ولدينا 3600 ترخيص لعربات الفود ترك.

ووافق المجلس على إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية والمالية وأحال المجلس المقترحات التالية للجهاز التنفيذي في البلدية:

٭ اقتراح نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن تخصيص مواقع لإنشاء محطات وزن الشاحنات على الطرق السريعة.

٭ اقتراح العضو فهد العبدالجادر بشأن إقامة مطبات صناعية في شارع الخدمة مقابل روضة الهدهد.

٭ الاقتراح المقدم من العضو م.فرح الرومي بشأن عقود الإشراف المبرمة بين ملاك العقار والمكاتب والدور الهندسية.

٭ الاقتراح المقدم من العضوة م.علياء الفارسي بشأن منع دراجات توصيل الطلبات من الوقوف والسير على الأرصفة.