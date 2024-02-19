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بالفيديو فيصل الحمود القيادة السياسية حريصة على دعم الشباب وتشجيعهم على العطاء

2/19/2024 7:15:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود حرص القيادة السياسية على دعم الشباب والتواصل معهم والتواجد في فعالياتهم وتكريم انجازاتهم ورفع روحهم المعنوية لتشجيعهم على الاستمرار في العطاء وبذل قصارى الجهود من أجل مجتمعهم وبلدهم.
جاء ذلك في كلمة للشيخ فيصل الحمود في ندوة «الشباب واستثمار الروح القيادية» التي نظمتها كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت احتفاء بالأعياد الوطنية خلال شهر فبراير، وبحضور عميد الكلية د.علي الزعبي وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات.
وقال الشيخ فيصل الحمود إن الشباب نواة وفخر واعتزاز الوطن، موضحا أن مصطلح «الشباب» لا يقتصر على فئة عمرية محددة إنما يشمل «كل من يتمتع بهمة العطاء والقوة والفكر والحب للوطن ويكون ايجابيا مبادرا حريصا على القيام بواجباته تجاه مجتمعه ووطنه».
ودعا الشباب إلى الحفاظ على العادات والتقاليد مع الالتزام بتعاليم الدين الحنيف وتطبيق شعار «الله ثم الوطن ثم الأمير» في جميع مراحل الحياة سواء في التحصيل العلمي أو في العمل، مؤكدا ضرورة تعامل الشباب بإيجابية بما يسهم في رفعة وطننا الكويت.
ولفت إلى أهمية قيام الشباب أيضا بعدة ممارسات من أجل جيل متكامل فكرا وعقلا وثقافة وصحة منها الإقلاع عن التدخين بأنواعه وممارسة الرياضة والتحلي بأخلاق الدين الحنيف.
وأضاف ان الكويت بلاد عزة وفخر وامجاد، مشيرا إلى ان الكويت تترصد الاماكن الأولى بين الشعوب والامم بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيادتها السياسية الحكيمة وشبابها الواعد الذين نأمل ان ينقلوا بلدهم للمصاف الاولى، لافتا إلى ان عيد التحرير من براثن الغزو العراقي الغاشم الصدامي البعثي الذي غزا الكويت قبل 33 عاما ولم يرد الله عز وجل لهذه البلاد الا ان تعاد بحرية وفخر وامجاد محررة داحضة عدوها وكاسرة عدوها وفاخرة بعلمها وبيرقها، رحم الله من عاصر تلك الفترة ورحم الله شهداءنا الابرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس، لافتا إلى ان أهل الكويت ضربوا أروع الامثلة في التضحية رجالا ونساء وتضافرت الجهود، فانبهر العالم بأسره «وانجزنا انجازا بإعجاز».
وذكر الحمود ان الشباب الكويتي فخور بوطنه نشوة ونخوة وافتخارا بانتمائنا لهذا الوطن، قائلا: نحن اهل العز واهل الفخر، وشعارنا الدائم «الله.. الوطن.. الأمير» وتراب الوطن غال وعزيز ونحافظ عليه والسمع والطاعة والفداء والعطاء والولاء والانتماء للمقام السامي لحضرة صاحب السمو.
وتابع: السمع والطاعة من ضمن تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف طاعة الله ورسوله وأولي الامر وكنا ولانزال وسنبقى مطيعين، قائلا: ان الكويت دولة الخير ودولة العطاء ودولة الديموقراطية والدستور والعدالة ومهما قدمنا واعطينا فلن نوفيها حقها.
ولفت الحمود إلى ان الشباب هم نواة البلد وفخرها واعتزازها، وأوصيكم كأب وأخ بالالتزام بالصلاة والبعد عن التدخين الذي يعد آفة مضرة، وأحث الشباب على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، لاسيما اننا نريد جيلا شبابيا متكاملا فكريا وعقليا وثقافيا وصحيا.
وأشار الحمود إلى ان الكويت زاخرة بالطاقات الشبابية المبدعة في جميع المجالات، مؤكدا حرصه الدائم على دعم تلك الطاقات، لافتا إلى ان الشباب الكويتي مبدع كذلك في مجال الاعمال التطوعية التي تعود على المجتمع بالنفع والفائدة.
جميعنا طلاب في جامعة الحياة
قال الشيخ فيصل الحمود ان الكويت مميزة بالديبلوماسية المعتدلة المتزنة والتي يشهد لها القاصي والداني، ناصحا الشباب الراغبين في الدخول بالمجال السياسي الديبلوماسي بالاستعداد بشكل جيد وتمثيل بلادهم خير تمثيل سواء في الداخل او الخارج. وفي رده على طلبة من قسم العلوم السياسية حول كيفية استعدادهم لخوض مجال السياسة والعمل السياسي، قال ان التعيينات في وزارة الخارجية قائمة على الكفاءة وبعيدة كل البعد عن المحسوبية والواسطة.
وحث الشباب على الانتهال من مناهل العلم والحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة قائلا: العلم لا ينتهي على مقاعد الدراسة فنحن «طلاب في جامعة الحياة».
إلغاء قرار عدم الجمع بين الوظيفة والدراسة
في رده على قرار إلغاء عدم الجمع بين الوظيفة والدراسة، قال الشيخ فيصل الحمود ان الحكومة ارادت ان تسهل على الاشخاص الذين يريدون الجمع بين الدراسة والوظيفة، لافتا إلى ان هذا الجمع جاء مراعاة لظروف البعض في التوفيق بين الدراسة والوظيفة، والقانون واضح وصريح ولا يتعارض سواء بين الوظيفة او الدراسة.

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