بالفيديو السفيرة البريطانية مليارا دينار حجم التبادل التجاري مع الكويت سنويا



فيصل الحمود: المعرض يجسّد عمق العلاقات الكويتية - البريطانية القوية والقديمة والمتجذرة بهبهاني: الأسبوع البريطاني يتزامن مع الاحتفال بمرور 125 عاماً على العلاقات بين البلدين



أسامة دياب

كشفت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس عن أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 5 مليارات جنيه استرليني اي ما يعادل ملياري دينار سنويا، لافتة إلى ان الروابط التجارية بين البلدين تاريخية ولعبت دورا مميزا في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأشارت - في تصريحات صحافية على هامش حفل افتتاح معرض «بريطانيا في الكويت 2024» تحت رعاية سمو الشيخ ناصر المحمد وبحضور لفيف من الوزراء والشيوخ واعضاء السلك الديبلوماسي ـ إلى أن الشركات البريطانية تعمل عبر مختلف القطاعات في الكويت، وتجلب العديد من المنتجات والخدمات البريطانية إلى السوق المحلية، كما تساهم في تنفيذ رؤية الكويت التنموية الطموح 2035.

وأوضحت لويس أن «احتفالات هذا العام بمرور 125 عاما على الشراكة الكويتية - البريطانية ستوفر منصة رائعة لتطوير الروابط التجارية بشكل أكبر، مع زيادة في السلع والخدمات المصممة لتلبية احتياجات الحاضر والمستقبل».

وأشادت لويس بتنوع المعرض والاقبال الكبير على زيارته، مثمنة رعاية وحضور سمو الشيخ ناصر المحمد، موضحة انه شرف كبير ان يأتي رغم ان كل انشغالاته.

بدورها، قالت الشيخة هالة البدر: «يعتبر هذا المعرض واحدا من المعارض التي تدعم علاقاتنا التاريخية والمتجذرة مع بريطانيا»، واصفة تزامن اقامة المعرض مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية بالممتاز للغاية.

وأشادت بالوثائق القديمة المعروضة في المعرض من أيام الشيخ مبارك الصباح وما بعدها، لافتة إلى أن «هذه الوثائق تدعم حقوقنا السياسية في أكثر من منطقة».

من ناحيته، قال المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود إن «الكويت ستبقى عاصمة للعطاءات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية في كل مجالاتها».

وأضاف انه برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر المحمد، افتتحنا المعرض الذي يحوي صورا تاريخية ومنتجات بريطانية مختلفة، كما انه يعكس عمق العلاقات الكويتية - البريطانية القوية والقديمة والمتجذرة»، لافتا إلى أن «حضور سفيرة المملكة المتحدة وحضور هذا الحشد الكبير الوزراء والشيوخ من المواطنين، ما هو الا تعبير عما يربط ما بين الكويت ولندن، على كل المستويات، سواء كانت ثقافية أو سياسية أو ديبلوماسية أو تجارية».

وختم: «أتمنى التوفيق دائما للكويت والتي إن شاء الله ستبقى عاصمة للعطاءات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية في كل مجالاتها».

إلى ذلك، تقدم رئيس اللجنة المنظمة أحمد اسماعيل بهبهاني بالشكر والتقدير الى سمو الشيخ ناصر المحمد «لرعايته لهذا الحدث الكبير والتي تؤكد عمق وتاريخ العلاقات الكويتية ـ البريطانية وتؤكد حرص سموه على دعم الفعاليات والأنشطة التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الروابط وتنمية العلاقات التجارية مع الدول الشقيقة والصديقة».

وأضاف بهبهاني ان الأسبوع البريطاني في الكويت يجسد أواصر العلاقات البريطانية - الكويتية التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ منذ توقيع المغفور له الشيخ مبارك الصباح على المعاهدة الكويتية ـ البريطانية في 1899 والتي أكدت استقلالية القرار الكويتي وأبعدت الكويت عن الصراعات الدولية الكبرى، وقد استمرت هذه العلاقات المميزة وتوثقت بين البلدين في جميع المجالات السياسية الاقتصادية والثقافية ولا يمكن أن ننسى مواقف بريطانيا الشجاعة خلال الغزو العراقي للكويت».

وأضاف بهبهاني ان الاسبوع البريطاني الـ 11 يكتسب أهمية خاصة كونه يتزامن مع الاحتفال بمرور 125 عاما على العلاقات البريطانية - الكويتية التاريخية الراسخة، وإعلان الكويت وبريطانيا اعتبار 2024 عاما للشراكة الكويتية ـ البريطانية».

وأشار بهبهاني إلى ان «الزيارة التاريخية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى العاصمة البريطانية لندن في اغسطس الماضي حينما كان سموه وليا للعهد، ليشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار الكويتي في المملكة المتحدة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيسه، جسدت عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الكويت بالمملكة المتحدة الصديقة، وساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعكس واقع العلاقات الإستراتيجية التي تربط دولة الكويت بالمملكة المتحدة».

وبالنسبة لحجم التجارة الثنائية بين البلدين، قال بهبهاني إنه «بلغ أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 66 في المائة عن العام السابق».