وكيل الشؤون لـ الأنباء 7 فرق لمتابعة العمل الخيري خلال شهر رمضان وإحالة المخالفين إلى النيابة مباشرة

ضرورة الالتزام بجمع التبرعات عبر الوسائل المعتمدة.. وتنظيم «فزعة الغارمين» خلال رمضان قيد الدراسة



بشرى شعبان

كشف وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز ساري في تصريح لـ «الأنباء» عن إعادة تشكيل اللجنة الخاصة بشراء المنتج الوطني من الخضار بالجمعيات التعاونية وهي لجنة لمتابعة القرارات الوزارية الخاصة بوزارة الشؤون واعضائها من قطاع التعاون والمتخصصين في إدارة الرقابة والتفتيش لمتابعة التزام الجمعيات التعاونية بشراء المنتج الوطني وفق القرار الوزاري، مبينا ان عملها سيستمر حتى نهاية الموسم الزراعي المحلي في الكويت وهي قائمة منذ سنوات وتمت إعادة تشكيلها حاليا لمتابعة الالتزام بالقرار الوزاري.

وبشأن معاقبة غير الملتزمين، قال ساري ان اللجنة سترفع تقريرا اسبوعيا لوكيل قطاع التعاون ومن ثم لوكيل الوزارة، مشيرا إلى ان هذا توجه الحكومة في دعم المنتج المحلي، وبناء عليه اصدرت الوزارة هذا القرار الوزاري، والجمعيات غير الملتزمة سيتم اتخاذ اجراءات تدريجية تصل إلى ايقاف اعتماد مجلس الإدارة.

وحول مشروع جمع التبرعات خلال شهر رمضان، ذكر ان قطاع التنمية الاجتماعية ممثلا في إدارة الجمعيات الخيرية حريص على متابعة التبرعات وذهابها إلى المستحقين وكذلك الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة ومنها عدم جمع التبرعات النقدية والالتزام باللوائح المنظمة واعتماد الجمع الآلي بواسطة الاجهزة المعتمدة من الوزارة.

وأعلن عن تشكيل 7 فرق لمتابعة العمل الخيري في كل المحافظات خلال شهر رمضان بمشاركة جهات حكومية اخرى إلى جانب «الشؤون» منها «التجارة» و«القوى العاملة» والبلدية و«الداخلية»، لافتا إلى ان الوزارة تعمل على متابعة عمل الجمعيات الخيرية والتصدي لأي محاولة غير قانونية من قبل افراد او جهات غير مرخصة.

وذكر ان الفرق ستبدأ عملها بداية شهر رمضان للتأكد من التزام جميع الجهات بالضوابط والقرارات المنظمة، مؤكدا إحالة أي حالة تنتحل أي صفة خيرية أو المخالف سواء عبر الاعلام او التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة.

وحول تنظيم حملة خلال رمضان «فزعة الغارمين» أوضح ان الموضوع تحت الدراسة وسيتم عرضه على وزير الشؤون.

وحصلت «الأنباء» على الضوابط وهي: أن تحظر على الجهات الخيرية كافة المشاركة في مشروع جمع التبرعات النقدية «الكاش»، مع الالتزام بالجمع عبر استخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها في لائحة تنظيم جمع التبرعات، وهي خدمة «كي نت»، و«أونلاين»، والاستقطاعات البنكية، والتطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، فضلا عن أجهزة الجمع الإلكتروني، إضافة إلى حظر جمع التبرعات بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة، سواء بالمجمعات التجارية أو الساحات العامة، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، مع ضرورة الالتزام بالأماكن والأوقات المحددة للجمع بالمساجد وفق الجدول الزمني الذي يتم وضعه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وسيعمم على الجمعيات الخيرية المشاركة.