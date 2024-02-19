فحص شهادات الموظفين المواطنين والمقيمين في التربية

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضليأعلنت وزارة التربية عن البدء بعملية فحص الشهادات الدراسية للموظفين فيها من المواطنين والمقيمين.

وقال وكيل القطاع الإداري بالتكليف فيصل الجطيلي في كتاب وجهه لوكيل التعليم العام، جاء فيه: بالإشارة إلى كتاب رئيس ديوان الخدمة المدنية المؤرخ في 28/11/2023 المتضمن الإشارة لكتاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التقرير النهائي للجنة دراسة وتقييم أعمال وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة، وطلبهم حصر أسماء وبيانات جميع العاملين بالوزارة ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 1/1/2000 حتى تاريخه من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين.

وفي إطار ذلك تم حصر بعض البيانات المطلوبة وهي: الاسم، الرقم المدني، جهة العمل، التخصص الجامعة المانحة، الدولة المانحة، من خلال الشاشات المتاحة بالنظم المتكاملة ولاستكمال البيانات بالشكل المطلوب وتوفير نسخ عن المؤهل العلمي ومعادلة المؤهل من التعليم العالي، مع الإيعاز لجميع العاملين التابعين لقطاعكم ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 1/1/2000 حتى تاريخه بتزويدكم بنسخة ضوئية عن المؤهل العلمي ومعادلة المؤهل من التعليم العالي.

وحرصا على توفير المطلوب بشكل عاجل، يرجى تزويدنا بنسخ عن المطلوب بصيغة pdf على قرص مدمج CD أو شريحة ذاكرة.