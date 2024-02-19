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العدل الدولية تنظر الفصل العنصري الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

2/19/2024 7:15:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اسرائيل بممارسة «الاستعمار والفصل العنصري» ضد الفلسطينيين، وطالب محكمة العدل الدولية بإصدار أمر بإنهاء هذا الوضع «فورا وبشكل كامل ومن دون قيد او شروط».
وقال المالكي في افتتاح جلسات استماع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لبحث الآثار القانونية للاحتلال الاسرائيلي القائم منذ عام 1967، إن «تأخير العدالة يعني الحرمان منها، وقد حرم الشعب الفلسطيني من العدالة لفترة طويلة جدا. حان الوقت لوضع حد للمعايير المزدوجة التي أبقت شعبنا أسيرا لفترة طويلة جدا».
وشدد المالكي على أن «الإبادة الجماعية الجارية في غزة هي نتيجة عقود من التقاعس ومن الإفلات من العقاب».
وأضاف أن «إنهاء حصانة إسرائيل من العقاب هو ضرورة أخلاقية وسياسية وقانونية».
وفي كلمة مقتضبة، كافح خلالها لحبس دموعه، دعا المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور إلى «مستقبل يعامل فيه الأطفال الفلسطينيون كأطفال وليس كتهديد ديموغرافي».
وستدلي 52 دولة بإفاداتها بهذا الخصوص، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين، خلال الجلسات التي تستمر أسبوعا في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة.
ولن تشارك إسرائيل في هذه الجلسات، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن هذه القضية.
وجاء انعقاد هذه الجلسات تنفيذا لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر 2022، من محكمة العدل الدولية إصدار «رأي استشاري» غير ملزم بشأن «الآثار القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».
وأقر هذا القرار انذاك بتأييد 87 صوتا ومعارضة 26 وامتناع 53 إذ انقسمت الدول الغربية حول المسألة في حين أيدت الدول العربية بالاجماع القرار.
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب افريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال هجومها الوحشي على قطاع غزة المستمر منذ 136 يوما.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة النظر في مسألتين: أولهما الآثار القانونية للانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وكيفية تأثير ممارسات إسرائيل على الوضع القانوني للاحتلال وتداعياتها على الأمم المتحدة والدول الأخرى.
ومن المرجح أن ستصدر المحكمة حكما عاجلا في القضية، ربما بحلول نهاية العام الحالي.
مماطلة وإطالة أمد الحرب
من جهة اخرى، اعتبرت قطر أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة التي تطالبها بالضغط على حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) للإفراج عن الرهائن تعد محاولة للمماطلة وإطالة أمد الحرب، معربة عن رفض اتهاماته للدوحة بتمويل «حماس».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في بيان على حسابه الرسمي في منصة (إكس) أمس إن «التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الاسرائيلي التي يطالب فيها قطر بالضغط على حماس للإفراج عن الرهائن ليست إلا محاولة جديدة منه للمماطلة وإطالة أمد الحرب لأسباب باتت مكشوفة للجميع».
وعبر الأنصاري عن رفض الدوحة لـ «الاتهامات الخاوية» التي ساقها نتنياهو حول الجهود القطرية في إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة وصورها وكأنها تمويل لحركة حماس.
وأوضح أن هذه الجهود كانت تتم بالتنسيق الكامل مع إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية.
وأكد مضي قطر في جهود الوساطة وعدم الالتفات «للمهاترات» والتصريحات التي لا يمكن فهمها «إلا في سياق الهروب من الأزمات السياسية الشخصية لرئيس الوزراء الإسرائيلي».
موعد الاجتياح البري لرفح
في هذه الأثناء، هددت إسرائيل بمواصلة هجومها في غزة بما فيه مدينة رفح في شهر رمضان المبارك الذي يحل في مارس المقبل، إذا لم تطلق (حماس) بحلول ذلك الوقت سراح الرهائن المحتجزين، في وقت يتواصل القصف العنيف على القطاع المحاصر.
وقالت منظمة «اليونيسيف» التابعة للأمم المتحدة إن مدينة رفح تؤوي الآن نصف سكان غزة، وتعد أكثر الأماكن اكتظاظا على وجه الأرض.
وحذر الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو حكومة الحرب برئاسة بنيامين نتنياهو، من أن «العالم يجب أن يعرف وعلى قادة حماس أن يعرفوا أنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيستمر في كل مكان، بما في ذلك في منطقة رفح. سنفعل ذلك بطريقة منسقة لتسهيل إجلاء المدنيين بالحوار مع الشركاء الأميركيين والمصريين وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين قدر الإمكان».
ومع تلاشي الأمل بالتوصل إلى هدنة، ارتفعت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى 29029 قتيلا و69028 جريحا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في القطاع.
منع الانهيار المالي الفلسطيني
إلى ذلك، أعلنت النرويج التي ترأس مجموعة المانحين الدولية للفلسطينيين، إنها تفاوضت على خطة مؤقتة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتجنب الانهيار المالي في الأراضي الفلسطينية.
وبموجب اتفاق عام 1994، تحصل السلطة الفلسطينية على الضرائب، أو ما يسمى بعائدات المقاصة، التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها - لكن إسرائيل حجبت بعض هذه الضرائب منذ هجوم حماس في 7 اكتوبر.
وقالت الحكومة النرويجية في بيان «اتفقنا معا على حل مؤقت تعمل فيه النرويج كوسيط للاحتفاظ بأجزاء من ضريبة عائدات المقاصة التي احتجزتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر».
ورحب رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور بالاتفاق، وقال «بمساعدتنا لهذا الحل، ستكون السلطة الفلسطينية قادرة على دفع الرواتب، مما يتيح الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين، وإبقاء المدارس مفتوحة، وضمان دفع أجور العاملين في مجال الصحة».
جاء ذلك فيما تظاهر عشرات الإسرائيليين لمنع وصول المساعدات التي تشتد إليها الحاجة في قطاع غزة الذي يهدده خطر المجاعة بعد دخول الحرب شهرها الخامس.
وفي السياق، قالت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إن 123 شاحنة دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم دون الوصول إلى معبر نيتسانا بسبب الاحتجاجات.

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