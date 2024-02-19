بالفيديو مصنع الرجال صفوة جديدة



العميد محمد الرومي: هنيئاً للوطن بتخريج تلك الكوكبة من أبنائه ممن عاهدوا الله على صون الأمانة والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البلاد متمسكين بالقيم الوطنية الأصيلة

نعاهد سموك بأن تظل أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مؤسسة أمنية تحمل لواء المسؤولية والسير بخطى ثابتة وطموح لا سقف له لتظل مركز إشعاع أمني وعلمي وثقافي الأكاديمية تشهد موجة تطوير وتحديث لقدراتها بهدف بناء إستراتيجية أمنية معاصرة وواعدة من أجل مسايرة ركب التطور المتسارع في التقدم العلمي والتدريبي والتقني



تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم صباح أمس حفل تخرج الدفعة الـ31 من طلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة، وذلك بميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء بدر البالول، والوكلاء المساعدين بوزارة الداخلية. وشهد حفل التخرج سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين. وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم.

بعدها ألقى مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالإنابة العميد محمد بدر الرومي كلمة بهذه المناسبة، وفيما يلي نص الكلمة:

«بسم الله الرحمن الرحيم

سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)

القائد الأعلى للقوات المسلحة

أصحاب السمو والمعالي الشيوخ (الموقرين)

سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء (حفظه الله)

معالي الوزراء الموقرين

الضيوف الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أهلا ومرحبا بكم في صرح من صروح العزة والوطنية.

سيدي حضرة صاحب السمو،

إنه لمن دواعي سرورنا تشريف سموكم لنا اليوم الاحتفال بتخريج صفوة جديدة من أبناء الكويت وعددهم 368 من الطلبة ضباط الاختصاص الدفعة 31 من كلية الشرطة من بينهم ثلاثة خريجين من مملكة البحرين الشقيقة حصلوا جميعهم على درجة الدبلوم في العلوم الشرطية، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية فهنيئا للوطن بتخريج تلك الكوكبة من أبنائه الذين عاهدوا الله على صون الأمانة والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البلاد متمسكين بالقيم الوطنية الأصيلة.

ونعاهد سموك بأن تظل أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية مؤسسة أمنية تحمل لواء المسؤولية والسير بخطى ثابتة وطموح لا سقف له لتظل مركز إشعاع أمني وعلمي وثقافي تسهم بكل جهودها لإعداد وتأهيل رجال أمن متسلحين بالوطنية والانتماء والتفاني في أداء الواجب واضعين جميعا نصب أعيننا كلمات سموكم السامية: «إن هذا الوطن أمانة في أعناقنا جميعا نصونه بالنفس قبل النفيس».

فنحن على الدرب سائرون وبوفائكم وولائكم مقتدون ولسموكم وللكويت معاهدون أن نحفظ وطننا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأن تظل الكويت دوما صرحا منيعا على أعدائها مرفوعة الهامة وواحة أمن وأمان.

الحضور الكرام،

يأتي حفلنا اليوم في ظل موجة التطوير والتحديث لقدرات الأكاديمية التي تهدف إلى بناء استراتيجية أمنية معاصرة وواعدة من أجل مسايرة ركب التطور المتسارع في التقدم العلمي والتدريبي والتقني.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر الى جميع العاملين بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية على ما بذلوه من جهد مخلص وواضح.

سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد، لا يسعني إلا أن أتقدم لسموكم بأسمى معاني الشكر والتقدير لتشريفكم هذا الحفل الكريم.. وفقكم الله وسدد خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير...

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». ثم بدأت مراسم تسليم علم الأكاديمية من دفعة طلبة ضباط الاختصاص الـ 31 إلى دفعة الطلبة الضباط الـ 47، وتلاها القرار الوزاري والنتائج النهائية للخريجين بقوة الشرطة ألقاه مساعد المدير العام للشؤون الأكاديمية العميد علي جاسم الوهيب. بعد ذلك قام قائد طابور العرض بالاستئذان من صاحب السمو الأمير ببدء مراسم العرض العام، كما تم تقديم «التشكيلات والفصيل الصامت» وعرض المهارات التكتيكية المختلفة بين استخدام السلاح أو من دون السلاح لمواجهة كل المواقف المحتملة في حياتهم العملية وفرضية التصدي لتجار المخدرات والتي توضح العديد من المهام الشرطية. أعقبه دخول الخريجين إلى ساحة العرض لأداء القسم والذي ألقاه آمر كتيبة التعليم والامتحانات العميد أحمد ناصر الردهان.

هذا، وقد تفضل صاحب السمو الأمير بتسليم الجوائز والشهادات للمتفوقين من الخريجين كما تم إهداء سموه درع الاكاديمية.

وفي الختام تم عزف السلام الوطني إيذانا بانتهاء الحفل.

وقد غادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

فهد اليوسف للخريجين: الكويت أمانة في رقبة كل رجل أمن

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف إن حضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد حفل تخريج الطلبة الضباط الجامعيين شرف بحق سلك الشرطة وتشريف لنا جميعا.

وأضاف اليوسف، في كلمة له عقب الحفل: نصيحتي للطلبة الخريجين الكويت أمانة في رقبة كل رجل أمن ووصيتي لهم الحفاظ على الأمانة والكويت تستاهل.