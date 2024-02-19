إلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب

هنّأ خادم الحرمين وولي العهد السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:

أحيط مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه علما بقرار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بإلغاء قرار وقف التعيين والترقية والنقل والندب في جميع أجهزة الدولة الصادر بتاريخ 5/12/2023، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بمغادرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن اليوم الثلاثاء 20/2/2024 متوجها إلى دولة قطر الشقيقة، متمنيا لسموه والوفد المرافق السلامة في الحل والترحال.

وبمناسبة الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني لدولة الكويت، والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير، يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي الوفي، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه، وأن يديم على وطننا العزيز نعمة الأمن والأمان والرفاه ودوام التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو، مبتهلا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وفي ذكرى تأسيس الدولة السعودية التي توافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى الشعب السعودي الشقيق، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التي خطتها المملكة نحو آفاق التقدم والازدهار، وبما يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين من أواصر أخوية حميمة، سائلين المولى عز وجل المزيد من العز والرخاء للمملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله.