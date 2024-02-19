الأونروا: 153 منشأة دُمرت في غزة خلال الحرب

الأونروا: 153 منشأة دُمرت في غزة خلال الحرب
التاريخ
2/19/2024 7:10:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه لم يعد من الممكن التعرف على المدارس في غزة بسبب تحولها إلى أنقاض.
وأضافت الأونروا أن 153 منشأة دُمرت في غزة خلال الحرب .
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