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الأونروا: 153 منشأة دُمرت في غزة خلال الحرب

2/19/2024 7:10:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه لم يعد من الممكن التعرف على المدارس في غزة بسبب تحولها إلى أنقاض.
وأضافت الأونروا أن 153 منشأة دُمرت في غزة خلال الحرب .

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