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الطاقة الذرية: إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بمعدل مرتفع

2/19/2024 7:10:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الإثنين، إن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز احتياجات الاستخدام النووي التجاري، رغم ضغوط الأمم المتحدة لوقف ذلك.

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