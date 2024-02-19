الطاقة الذرية: إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بمعدل مرتفع

الطاقة الذرية: إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بمعدل مرتفع
التاريخ
2/19/2024 7:10:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الإثنين، إن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز احتياجات الاستخدام النووي التجاري، رغم ضغوط الأمم المتحدة لوقف ذلك.
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