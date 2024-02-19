اليرموك تشارك بورش لتطوير المختبرات في إسبانيا

اليرموك تشارك بورش لتطوير المختبرات في إسبانيا
التاريخ
2/19/2024 7:10:06 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك عدد من أساتذة وطلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك في ورش تدريبية نظمتها جامعة كاستيلا لامانشا الإسبانية.
وذلك ضمن أنشطة مشروع تطوير المختبرات عن بُعد والمختبرات الافتراضية لتدريس وتدريب طلبة كليات الهندسة في مؤسسات التعليم العالي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى.
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