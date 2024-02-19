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اليرموك تشارك بورش لتطوير المختبرات في إسبانيا

2/19/2024 7:10:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك عدد من أساتذة وطلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك في ورش تدريبية نظمتها جامعة كاستيلا لامانشا الإسبانية.

وذلك ضمن أنشطة مشروع تطوير المختبرات عن بُعد والمختبرات الافتراضية لتدريس وتدريب طلبة كليات الهندسة في مؤسسات التعليم العالي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى.

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