اليرموك تشارك بورش لتطوير المختبرات في إسبانيا

وذلك ضمن أنشطة مشروع تطوير المختبرات عن بُعد والمختبرات الافتراضية لتدريس وتدريب طلبة كليات الهندسة في مؤسسات التعليم العالي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى.

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