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الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

2/19/2024 7:10:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بيانا، مساء اليوم الاثنين، دعت فيه الدول الراغبة بإعادة الاستقرار والهدوء إلى الجنوب اللبناني إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتمادية على لبنان، وآخرها ما حصل اليوم من اعتداء إسرائيلي على بلدة الغازية جنوب لبنان.


وطالبت الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف محاولاتها الاستفزازية لتوسيع دائرة الحرب، واستدراج لبنان إلى حرب يسعى جاهدا لمنع حصولها نظرا لتهديدها أمن واستقرار لبنان والمنطقة برمتها، ولن ينتج عنها سوى الويلات والخراب.

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