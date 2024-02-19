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بوريل: 26 دولة أوروبية تدعو لهدنة إنسانية في غزة

2/19/2024 7:10:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن 26 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي دعت إلى هدنة إنسانية فورية تفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة.
وأضاف بورلي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع لوزراء خارجية التكتل، اليوم الاثنين، أن تلك الدول اتفقت على "المطالبة بهدنة إنسانية فورية من شأنها أن تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الأسرى وتقديم المساعدة الإنسانية".

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