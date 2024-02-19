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جنود إسرائيليون يوثقون جرائمهم الانتقامية بغزة

2/19/2024 7:10:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي توثق جنودا إسرائيليين يفجرون مباني في قطاع غزة، انتقاما لقتلاهم في المعارك الأخيرة بالقطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم يحدد هؤلاء الجنود مواقع التفجيرات أو تواريخها، لكنهم أشاروا بوضوح إلى أنها تأتي ردا على الخسائر البشرية في صفوفهم.

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