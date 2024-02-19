جنود إسرائيليون يوثقون جرائمهم الانتقامية بغزة

جنود إسرائيليون يوثقون جرائمهم الانتقامية بغزة
التاريخ
2/19/2024 7:10:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي توثق جنودا إسرائيليين يفجرون مباني في قطاع غزة، انتقاما لقتلاهم في المعارك الأخيرة بالقطاع الذي يشهد حربا شرسة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم يحدد هؤلاء الجنود مواقع التفجيرات أو تواريخها، لكنهم أشاروا بوضوح إلى أنها تأتي ردا على الخسائر البشرية في صفوفهم.
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