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روسيا: واشنطن تعيق وقف إطلاق النار في غزة

2/19/2024 7:10:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن دولة واحدة فقط في مجلس الأمن تعيق وقف إطلاق النار في غزة، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
ولفت نيبينزيا في تصريحات للصحفيين بمبنى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الحرب في غزة تتواصل منذ 5 أشهر.
وتابع: "لو تم التوصل إلى وقف إطلاق النار عندما اقترحناه لأول مرة في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، لكان من الممكن إنقاذ أرواح كثيرة".

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