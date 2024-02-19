روسيا: واشنطن تعيق وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن دولة واحدة فقط في مجلس الأمن تعيق وقف إطلاق النار في غزة، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
ولفت نيبينزيا في تصريحات للصحفيين بمبنى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الحرب في غزة تتواصل منذ 5 أشهر.
وتابع: "لو تم التوصل إلى وقف إطلاق النار عندما اقترحناه لأول مرة في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، لكان من الممكن إنقاذ أرواح كثيرة".
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