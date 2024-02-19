226 مرشحا من 36 دولة لجائزة الملك عبدالله العالمية للترجمة

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، التي ترعاها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، عن استقبالها في دورتها الحادية عشرة (226) ترشيحًا ما بين عمل مترجم، ومؤسسة، ومرشح لجهود الأفراد.

وأوضح أمين جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة الدكتور سعيد السعيد، أن الجائزة استقبلت ترشيحات من 36 دولة من أنحاء العالم ترجمت من 12 لغة عالمية، أما موضوعات الأعمال فقد شملت مجالات متعددة في العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية وعلوم الطب، حيث جاءت متنوعة وشملت 14 عملاً في فرع الجائزة في العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، و40 عملاً في فرع العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، أما في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى العربية فقد تقدم 91 عملاً، بينما تقدم 51 مرشحاً في فرع جهود الأفراد، وفي فرع المؤسسات والهيئات تقدم للجائزة 30 مؤسسة وهيئة محلية ودولية معنية بالترجمة.

وبيّن أن العمل جاري على تحكيم الأعمال وتقويمها، حيث تقوم اللجنة العلمية للجائزة ولجان التحكيم الفرعية بتحكيم جميع الأعمال المرشحة للمنافسة على نيل الجائزة في دورتها الحادية عشرة.

وأفاد الدكتور السعيد بأن جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، هي جائزة تقديرية عالمية أطلقتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض في أكتوبر 2006، وتمنح للأعمال المميزة والجهود البارزة في مجال الترجمة من اللغة العربية وإليها، وتسعى إلى أن تسهم في تجسير التواصل المعرفي والحوار الثقافي البنّاء بين أبناء الثقافة العربية والحضارات الأخرى.