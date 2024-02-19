إطلاق“الصندوق السعودي للأفلام” للاستثمار في محتوى الأفلام

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت“ميفك كابيتال” عن إطلاق“الصندوق السعودي للأفلام” برأس مال يبلغ 375 مليون ريال سعودي، وباستثمار من الصندوق الثقافي بنسبة 40% من ميزانية الصندوق، مما يسلط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة لقطاع الأفلام والمسلسلات في المملكة، إضافةً إلى تحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الواعد وتمويل مشاريع البنية التحتية النوعية والمبتكرة في قطاع إنتاج وتوزيع المحتوى.

كما يعد“الصندوق السعودي للأفلام” خطوة إستراتيجية نحو تعزيز الإنتاجات المحلية ذات المستوى العالمي ويمثل أول مبادرة استثمارية للصندوق الثقافي، وبالشراكة مع“ميفك كابيتال” لإدارة الصندوق و”رؤى ميديا فنتشرز” الشريك الفني، وترتكز الشراكة على تعزيز التعاون الدولي مع كبرى الإستديوهات العالمية، وتقديم محتوى يعكس الثقافة السعودية وقيمتها.

ومن خلال تسليط الضوء على الشراكات والخبرات، عززت“رؤى ميديا فنتشرز” الشريك الفني للصندوق السعودي للأفلام من دورها كقوة دافعة من خلال خبرتها العميقة في هذا القطاع، وفي حين أن“ميفك كابيتال” والمرخصة من قبل هيئة السوق المالية، تقوم بإدارة الصندوق الموجه للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المؤسساتيين عبر خبرتها التي امتدت لأكثر من 17 عامًا في مجال أسواق المال واستثمارات الملكية الخاصة.

كما يأتي إطلاق الصندوق السعودي للأفلام، امتدادًا للاتفاقية من حيث المبدأ التي وقعها الصندوق الثقافي مع“ميفك كابيتال” و”رؤى ميديا فنتشرز” في مهرجان كان السينمائي الدولي الماضي، وتفعيلًا للاستثمار في القطاع ضمن برنامج تمويل قطاع الأفلام، الذي أطلقه الصندوق الثقافي في عام 2023، وهو أحد مبادرات برنامج المحتوى الرقمي – اقنايت؛ الذي يهدف إلى تعزيز المحتوى الرقمي في المملكة.

وشهد سوق الإنتاج السينمائي السعودي نموًا سنويًا يتجاوز 25%، ويعد أكبر سوق مستهلك للمحتوى الإبداعي والسينمائي في العالم العربي، مدفوعًا بمبادرات وزارة الثقافة وبرنامج جودة الحياة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، هذا النمو المتسارع يعكس الطلب المتزايد على الأعمال السينمائية التي تحاكي الثقافة واللغة المحلية، في ظل تنامي دور شبكات البث الرقمي كمنافس قوي لصالات السينما التقليدية التي تعزز من استهلاك المحتوى المرئي.