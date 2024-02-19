عكرمة صبري: قرار الاحتلال بشأن منع دخول الأقصى في رمضان باطل

عكرمة صبري: قرار الاحتلال بشأن منع دخول الأقصى في رمضان باطل
التاريخ
2/19/2024 3:17:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري إن قرار منع المسلمين من دخول المسجد الأقصى باطل، ويتعارض مع حرية العبادة.
وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافق على تقييد دخول فلسطينيي الداخل ممن هم دون سن الـ50 إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.
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