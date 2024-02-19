الاتحاد الأوروبي: أطلقنا مهمة دفاعية بالبحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي: أطلقنا مهمة دفاعية بالبحر الأحمر
التاريخ
2/19/2024 3:17:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاقه مهمة دفاعية بالبحر الأحمر لضمان حرية الملاحة وحماية السفن من هجمات الحوثيين.
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