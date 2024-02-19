واشنطن تحذر من كارثة بيئية باليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت السفارة الأميركية لدى اليمن، اليوم الاثنين، من أن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر يمكن أن تتسبب في كارثة بيئية باليمن.
وقالت السفارة في حسابها على موقع "إكس": "يمكن أن تتسبب الهجمات الحوثية المتهورة على السفن وناقلات النفط في كارثة بيئية في اليمن، حتى بعد أن اجتمع العالم لإنقاذ الناقلة النفطية صافر".
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