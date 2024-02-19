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واشنطن تحذر من كارثة بيئية باليمن

2/19/2024 3:17:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت السفارة الأميركية لدى اليمن، اليوم الاثنين، من أن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر يمكن أن تتسبب في كارثة بيئية باليمن.
وقالت السفارة في حسابها على موقع "إكس": "يمكن أن تتسبب الهجمات الحوثية المتهورة على السفن وناقلات النفط في كارثة بيئية في اليمن، حتى بعد أن اجتمع العالم لإنقاذ الناقلة النفطية صافر".

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