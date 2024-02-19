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تنويه صادر عن الحكومة

2/19/2024 3:17:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام تحت عنوان "الغذاء والدواء .. إنجاز وتحديات"، وذلك في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.

ويتضمن اللقاء عدة موضوعات أبرزها، تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الصناعة الغذائية والدوائية، والأمن الدوائي ومخزون الأدوية وآلية تسعيرها، وكيفية الرقابة على الغذاء، واستعدادات مؤسسة الغذاء والدواء لشهر رمضان المبارك.

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